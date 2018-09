¿Él o ella? La actriz Javiera Arnillas te enseña cómo dirigirte a una persona transgénero [VIDEO]

"Visibles somos más fuertes". Ese es el lema que acompaña a la actriz trans Javiera Arnillas , quien, en su intento por promover la diversidad y el respeto a la comunidad LGTBI, realizó un tutorial donde explica cómo dirigirse a una persona transgénero.

La modelo explica que el espectro trans es amplio y por ello es necesario dejar de llamar a las personas transexuales "travestis o machonas" para acercarse a ellas de forma inclusiva.

"Muchos conocen, han visto, han tratado, trabajan, han sido atendidas por personas transgénero pero no saben cómo tratarlas, no saben si decirles 'él, ella, elle'. No saben cómo tratarlas. Este video es para ti", inicia el clip de la protagonista de la película peruana ' Sin vagina me marginan'.

Esta es su valiosa lección:

- Mujer transgénero: Son personas cuyo sexo asignado al nacer fue masculino y que, debido a la socialización y su desarrollo personal, ahora se identifican como mujeres y con el género femenino. Ellas realizan tratamientos hormonales, físicos y psicológicos para completar su transición. ¿Qué pronombres usar con estas personas? Pronombres femeninos: "Ella".

- Hombres transgénero: Son personas cuyo sexo asignado al nacer fue femenino y que, debido a la socialización y su desarrollo personal, ahora se identifican como hombres y con el género masculino. Ellos realizan tratamientos hormonales, físicos y psicológicos para completar su transición. ¿Qué pronombres usar con estas personas? Pronombres masculinos: "Él".

Javiera cuenta también que hay personas de género no binario. Es decir, personas que no se siente identificadas con ningún género. A ellos tienes que preguntarle su nombre. Si con su nombre todavía no revela si se identifica como hombres o como mujer, se le pregunta educadamente cómo quiere ser llamado y con qué pronombre se identifica.

¿Por qué es importante saber sobre identidad de género?



El mundo está cambiando y Latinoamérica también. Chile recientemente aprobó la ley de identidad de género. A través de ella, ciudadanos transexuales y transgénero podrán cambiar su sexo y su nombre. De esta forma el Estado reconocerá la identidad con la que se identifican y no su sexo biológico. Esta ley ya está vigente en Argentina, Bolivia y Uruguay.