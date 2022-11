No es sencillo detectar cuando un menor de edad está siendo víctima de violencia escolar, de hecho, el silencio suele ser una de las primeras señales de alarma. Sólo desde marzo a mayo de este año, según estudios del Sistema Especializado en la Atención de Casos de Violencia Escolar (SíSeVe), ya se han reportado 1139 casos de violencia contra estudiantes en colegios públicos y privados.

“El bullying existe desde tiempo atrás, sin embargo, en los últimos años se ha incrementado e intensificado por diversos factores, siendo las agresiones físicas, psicológicas, sexuales y virtuales las que suelen ocurrir de manera intencional y sistemática. Esto se debe, entre otros motivos, a la accesibilidad a nuevas tecnologías que facilitan el cyberbullying, intimidación que se da a través de páginas web y redes sociales”, señala Rafael Miranda, psicólogo investigador y docente de la Universidad Continental.

Cinco señales de alerta de que tu hijo es víctima de bullying

Por ello, en el Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar (3 de noviembre), el especialista en salud mental indica cinco señales de alerta que pueden ayudar a los padres a detectar si un niño está siendo víctima de violencia escolar:

Se queja de dolores físicos sin explicación: Usualmente, cuando un menor de edad es víctima de bullying se enferma y se queja constantemente de dolores físicos como dolores de cabeza, del estómago, náuseas u otros síntomas imprecisos.

Evita asistir a la escuela: Crea excusas evadiendo la presencia de sus acosadores y agresores. Además, esto trae consigo el bajo rendimiento escolar y, en ocasiones, el olvido de sus tareas con frecuencia.

Lesiones físicas: Es común que de vez en cuando presente signos como moretones, rasguños o cortaduras en el cuerpo e, incluso, puede aparecer con la ropa rasgada sin explicar el por qué.

Se aísla: Las niñas y los niños suelen volverse solitarios, usualmente pasan demasiado tiempo en casa y evitan asistir a reuniones con otros estudiantes. Asimismo, suelen tomar distancia de sus amistades.

Se irrita con facilidad: Las actitudes que toma a raíz de ser víctima de violencia escolar son notorios. Suelen estar retraídos, callados y se vuelven intolerantes, además, tienen expresiones de molestia en gran parte del tiempo.

Miranda señala, además, que si tu hijo o hija es víctima de bullying es importante tomar acciones como brindarle confianza y seguridad para que pueda contar lo que le pasa, poniendo énfasis en que no es su culpa y que no debe sentirse avergonzado. También es necesario mantener la calma y no asustarlos con una reacción desmesurada. Es importante no intentar solucionar este problema utilizando la violencia en contra de los agresores sino enseñarle a defender sus derechos sin violencia, pero con firmeza. Además, y esto es muy importante, reportar el hecho en www.siseve.pe del ente especializado SíSeVe del Ministerio de Educación (Minedu).





