San Valentín: ¿Qué me pongo? Cinco opciones para lucir fantástica en esta fecha especial No le des tantas vueltas al tema y busca un look que se adecue a tu personalidad, estilo y buen gusto

- / - Te compartimos cinco tenidas para lucir en esta fecha especial. (Foto: Pablo Padilla) - / - 1. Romántica. Si decides llevar un vestido rosa pastel con corte clásico y escote te verás muy femenina y sofisticada. (Foto: Pablo Padilla) - / - Relajada. El denim es una tela muy fresca, perfecta para esta temporada. Un vestido corto como este úsalo con sandalias del tono que prefieras. (Foto: Pablo Padilla) - / - Urbana. Si elegiste utilizar unos jeans, puedes combinarlos con una blusa a rayas, están muy en tendencia, mejor si son en rayas verticales pues estilizarán tu figura. (Foto: Pablo Padilla) - / - Print. Esta tendencia nunca pasa de moda. Si quieres resaltar tu cintura, lleva una falda ceñida y con corte alto, así resaltará la blusa con estampado animal print. (Foto: Pablo Padilla) - / - Las flores están asociadas al amor y qué mejor que este día que llevarla por todos lados. (Foto: Pablo Padilla) - / -