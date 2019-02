Canciones para celebrar la amistad con esa persona especial en San Valentín

Hoy no solo se celebra al amor, también es el Día de la Amistad donde podemos festejar a aquel incondicional que siempre está con nosotros.



Existe un dicho popular que dice: “Los amigos son la familia que uno escoge” y tiene razón, porque somos nosotros los que escogemos a quién le regalamos nuestra amistad.



Conversamos con la experimentada locutora Gina Parker para que nos ayude a buscar algunas canciones que hablan de amistad y que son perfectas para dedicárselas a esa persona especial que, pase lo que pase, siempre estará con nosotros.



“Lastimosamente hay pocas canciones que hablan de amistad, pero existen algunas, y son muy bonitas, que las podemos compartir con nuestros amigos”, señala la locutora de radio Panamericana.



Tú por mí

Podríamos decir que es un himno de amistad, pues su letra y el sentimiento con el que la vocalista de Christina y los Subterráneos, Christina Rosenvigne, lo interpreta, te transmite amistad.

Desde su estreno generó polémica, pues decían que la cantante se la dedicó a una amiga con la que pretendía tener una relación especial pero, años después, la misma Rosenvigne contó que la compuso en honor a aquella amiga que llegó a ser consumida por las drogas.



Las cosas que vives (Le cose che vivi)

“La amistad es algo que atraviesa el alma, es un sentimiento que no se te va. No te digo cómo, pero ocurre justo cuando dos personas van volando juntos”, es parte de la primera estrofa de esta bella canción lanzada en 1996 e interpretada por la italiana Laura Pausini.

Tema principal del disco del mismo nombre, confirmó el éxito de la cantante con la venta de 10 millones de copias en 37 países, incluida América Latina y España.



With a Little Help from My Friends

Tema principal de la exitosa serie noventera ‘Los Años Maravillosos’. Joe Cocker se encargó de interpretar esta magnífica canción donde se resalta el valor de la amistad.

Esta canción es muy utilizada en alguna ceremonia de graduación y es por el mensaje que transmite, pues al culminar nuestros estudios conocemos a nuestros amigos de verdad.



Count On Me

​Al ritmo de Ukeleles, Bruno Mars interpreta esta canción que no es muy conocida, pero forma parte de su disco debut en 2011.

En los poco más de 3 minutos que dura la canción, el cantante señala que debemos rodearnos de personas que nos hacen felices, pero sobre todo saber que siempre contamos con alguien en quien confiar.



I'll be there for you

La banda The Rembrandts fue la encargada de componer e interpretar esta canción en 1994, la cual se convirtió en el tema principal de la serie Friends (1995).

“Nadie que me conozca, nadie que me comprenda parece ser que solo tú sabes ayudarme y alguno de estos días tú me harás sonreír. Eres lo mejor de mi vida, si me doy la vuelta estoy contigo”, dice parte de la letra.

El ‘Día de San Valentín’, o ‘San Valentín’, no solo se celebra en Estados Unidos, sino también en México, Argentina, Colombia y demás países de Latinoamérica, aunque con distintos nombres como ‘Día del amor y de la amistad’ o ‘Día del cariño’.

En España, la mayor parte de la población lo celebra el 14 de febrero, pero en la comunidad autónoma de Cataluña el festejo se traslada al 23 de abril, en el ‘Día de San Jordi’, donde se acostumbra a obsequiar un libro y una rosa.