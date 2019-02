San Valentín: ocho pegajosos temas que le cantan al amor

En el Día de San Valentín las canciones románticas son un complemento ideal en cualquier escenario. Durante esta fecha especial podemos disfrutar de aquellos temas que le cantan al amor pero no solo a través de las típicas baladas.



Desde 1960 hasta la fecha, muchos intérpretes recurrieron a una serie de ritmos distintos a las baladas para abordar este sentimiento y convirtieron sus canciones en verdaderos hits que sobreviven al paso del tiempo. A continuación, un pequeño listado de ellos.

1. "Corazón contento"

En 1968 las radios de España y Latinoamérica se rindieron, simultáneamente, ante esta canción que celebra la llegada del amor. La española Marisol fue en la encargada de hacer popular este tema en Europa, mientras que el argentino ‘Palito’ Ortega fue el encargado de hacer bailar a todos en América.

“Tengo el corazón contento desde aquel momento que llegaste a mí”, es parte de la canción que en aquella época conquistó cientos de corazones enamorados, incluso a finales de la década del 60 ambos cantantes grabaron juntos esta canción. Una joya musical.



2. "Un rayo de sol"

En el verano de 1970 los jóvenes de la época bailaban al son de ‘Los Diablos Rojos’, un grupo español que logró conquistar los más exigentes gustos musicales gracias a esta contagiosa canción.

El tema narra la historia de amor de un muchacho que le agradece a su amada haber aceptado su declaración, luego de haberla conocido en una playa española cuando tomaban sol.



3. "Será porque te amo" ("Sarà perché ti amo")

Del grupo italiano Ricci e Poveri (Ricos y pobres), este tema de 1981 fue estrenado en el Festival de San Remo de aquel año y sin querer, se convirtió en la canción ícono del trio.

Con una melodía alegre y una letra simpática, la canción fue grabada en castellano e italiano y es perfecta para escucharla este día para que te recargues de amor.



4. "40 grados"

Llegaron los años 90, una época donde la industria musical creció por todos lados y cinco mexicanos ("Magneto") se encargaron de hacer bailar a todos con su contagioso, romántico y caluroso ‘40 grados’.

“Siempre tú, solo tú no hay nadie más y no sé vivir si no estás”, dice parte de la canción que marcó a toda una generación y hasta el día de hoy continúa vigente, incluso grabaron un video de esta canción en el barranquino 'Puente de los Suspiros'.



5. "Caraluna"

El año 2000 se caracterizó por un género musical que se encargó de poner alegría en toda fiesta, era el latin pop. Con pegajosos ritmos y letras impactantes, esta corriente continúa vigente pero ya fusionada con otros géneros.

Todas las canciones de esta década tenían algo especial, pero hubo una que caló hasta en el corazón más duro. Esa fue 'Caraluna' (2002) de los colombianos Bacilos, donde cuentan la pena que sufrió un joven al perder a su amada en la playa.



El trío -conocido por sus hits "Mi primer millón" y "Tabaco y Chanel" - logró transmitir una hermosa canción de amor pero con un ritmo alegre. Altamente recomendable.



6. "Tienes la magia"

El reggaetón comenzó a apoderarse del gusto popular y de las emisoras radiales, pero los cantantes de otros géneros lograron combinar aquel sonsonete con distintos ritmos, uno de ellos fue el dúo colombiano "Lil Silvio & El Vega" con su canción 'Tienes la magia'.

Muchos la consideran como una obra maestra llena de amor, que simplemente te recomendamos escucharla. Te aseguramos que te encantará y te contagiará de toda la ternura que tiene.



7. "Gracias a Dios"

En los 90, Thalía sacó al mercado un sinfín de temas musicales que se convirtieron en grandes éxitos, pero esta canción 1995 rompió todos los esquemas y no solo por el controversial video, sino por la letra pues ella agradecía a todos por haber encontrado a la pareja perfecta.

8. "Inevitable"

Con caballera negra y al son del pop rock, Skakira se ganó el corazón de cientos de fanáticos con temas. Sin duda esta canción de 1998 es un ícono de la música romántica, compuesta por la misma colombiana.

El ‘Día de San Valentín’, o ‘San Valentín’, no solo se celebra en Estados Unidos, sino también en México, Argentina, Colombia y demás países de Latinoamérica, aunque con distintos nombres como ‘Día del amor y de la amistad’ o ‘Día del cariño’.



En España, la mayor parte de la población lo celebra el 14 de febrero, pero en la comunidad autónoma de Cataluña el festejo se traslada al 23 de abril, en el ‘Día de San Jordi’, donde se acostumbra a obsequiar un libro y una rosa.