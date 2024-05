En 2018, la animadora infantil Yola Polastri sorprendió a sus seguidores al revelar que había sido diagnosticada con un aneurisma cerebral, una condición que requirió una compleja intervención quirúrgica. Ante ello, en esta nota te explicaremos que es esta condición y sus síntomas.





¿Qué es un aneurisma cerebral?

Un aneurisma cerebral, también conocido como aneurisma intracraneal, se refiere a una dilatación o abultamiento anormal en un vaso sanguíneo dentro del cerebro. En ciertas ocasiones, estos aneurismas pueden parecerse a una cereza que pende de un tallo.

Según la clínica Mayo, los aneurismas cerebrales se forman y aumentan de tamaño debido a la presión que ejerce la sangre que fluye a través del vaso sanguíneo sobre una parte débil de su pared. Este proceso puede llevar al incremento del tamaño del aneurisma cerebral. En el caso de que dicho aneurisma presente una ruptura o derrame, puede provocar un sangrado en el cerebro, ocasionando lo que se conoce como un accidente cerebrovascular hemorrágico.

Aunque los aneurismas cerebrales son comunes, en su mayoría no son motivo de preocupación, especialmente si son pequeños. La mayoría de estos aneurismas no llegan a romperse y no suelen producir síntomas ni complicaciones para la salud. En muchas ocasiones, se detectan de forma incidental durante exámenes realizados por otras condiciones médicas.





Conoce que una aneurisma cerebral.









Tipos de aneurisma cerebral

Los aneurismas cerebrales son una condición médica, que puede tener diferentes formas y causas. Aquí te presentamos algunos de los tipos más comunes de aneurismas cerebrales y sus características distintivas:

1. Aneurisma Sacular o en Baya:

El aneurisma sacular, también conocido como aneurisma en baya, se asemeja a una baya colgando de una enredadera. Este tipo de aneurisma se caracteriza por ser un saco redondeado lleno de sangre que sobresale de la arteria principal o una de sus ramas. Por lo general, se forma en las arterias en la base del cerebro. Es el tipo más común de aneurisma cerebral y puede representar un riesgo significativo si se rompe.

2. Aneurisma Fusiforme:

Los aneurismas fusiformes causan un abultamiento en todos los lados de la arteria, lo que les da una forma alargada y fusiforme. A diferencia del aneurisma sacular, que es más redondeado y prominente, el aneurisma fusiforme puede ser más difícil de detectar y tratar debido a su forma menos definida.

3. Aneurisma Micótico:

Este tipo de aneurisma es causado por una infección, lo que lo hace relativamente poco común. Cuando una infección afecta las arterias del cerebro, puede debilitar la pared arterial, lo que lleva a la formación de un aneurisma. Los aneurismas micóticos pueden ser especialmente peligrosos debido a la naturaleza de la infección subyacente y pueden requerir un tratamiento urgente y agresivo.





Prevención y tratamiento

La prevención de los aneurismas cerebrales implica mantener un estilo de vida saludable y controlar los factores de riesgo, como la presión arterial alta, el tabaquismo y el consumo excesivo de alcohol.

En cuanto el tratamiento, las opciones pueden incluir vigilancia regular, medicamentos para reducir la presión arterial, procedimientos endovasculares para fortalecer la pared del vaso sanguíneo o cirugía para reparar el aneurisma.

Reparar la ruptura de un aneurisma requiere una cirugía o un tratamiento endovascular. El tratamiento endovascular consiste en tratar el aneurisma desde el interior de la arteria. También, pueden administrarte tratamientos para aliviar los síntomas.

Es importante recordar que los aneurismas cerebrales puede ser asintomáticos hasta que se rompen, lo que puede tener consecuencias potencialmente mortales. Si se experimentan síntomas como dolores de cabeza severos, visión borrosa, rigidez en el cuello o convulsiones se debe buscar atención médica de inmediato para una evaluación adecuada.

Cirugía de aneurisma cerebral (Foto: Clinica Mayo)









