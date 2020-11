Es importante que los pacientes que pasan los 40 años de edad, se realicen una evaluación de fondo de ojo, al menos una vez al año, de esta forma podrán detectar alguna enfermedad o daño en la retina, recomendó el cirujano oftalmólogo, Renzo Cañote Flores, especialista en retina de Oftalmosalud.

En ese sentido, explicó que es importante identificar cuáles son las señales de alarma de que algo no anda bien en la retina para poder iniciar el correcto tratamiento que se debe seguir “La retina es la parte neurológica del ojo y existe un sin número de enfermedades inflamatorias, infecciosas, metabólicas, traumáticas, que pueden afectarla”, indicó el especialista.

Precisó que las enfermedades más importantes son las degenerativas y las vasculares: “La degeneración macular, es una enfermedad que afecta el centro de la retina y el paciente pierde la capacidad de la lectura, no podrá ver las letras de la televisión, o ver los rostros. Es una enfermedad altamente invalidante".

Si hablamos de las enfermedades vasculares, encontramos a pacientes hipertensos, diabéticos, pacientes con arterioesclerosis, todos ellos pueden tener daño de la vasculatura de la retina que puede ir perdiendo su función en el tiempo.

Se encuentran también las enfermedades vinculadas a los errores refractivos, es decir, la miopía. Los pacientes miopes son, aunque muchas veces no lo saben, vulnerables a enfermedades de retina. Ser miope no significa solamente no ver de lejos, sino implica tener una serie de riesgos que amenazan estructural y orgánicamente la visión.

Otra de los problemas que asusta a la gente, es el problema de desprendimiento de retina, situación que tiene que ser tratada de manera urgente. Al respecto, el especialista indicó que el primer signo de alarma es la visión de puntos negros que aparecen súbitamente en uno de los ojos.

"El paciente reporta que ve “moscas”, manchas flotantes que se cruzan en el eje visual, a esta situación los médicos le llaman miodesopsias. El segundo signo de alarma es la visión de flashazos, luces de aparición súbita, que puede aparecer en cualquier momento, a eso se le denomina fotopsias, también consideradas como el segundo signo de alarma que hace pensar que el paciente podría tener una lesión de retina", indicó el doctor Cañote.

La lesión más evidente, clara y significativa es la pérdida progresiva del campo visual. Si el paciente ve una sombra en una esquina del campo visual y comienza a progresar, amerita una evaluación oftalmológica especialmente en el departamento de retina, lo más urgente posible.

Hoy con ayuda de la tecnología y conocimiento actual se resuelven los casos de desprendimiento de retina casi en el 90% en el primer intento, precisó el especialista.

Dato

La estadística señala que uno de cada 8 mil personas tiene desprendimiento de retina cada año. Según esta medición en el Perú habría un promedio de 3 mil personas con este problema anualmente.

