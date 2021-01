El verano 2021 aún no nos regala días soleados como la mayoría de peruanos estamos acostumbrados en esta temporada; sin embargo, en los días nublados nuestra piel también se ve expuesta a los rayos ultravioletas (UV) que a largo plazo puede desarrollar cáncer de piel.

Además, para esta temporada se proyecta un aumento de casos debido a que desde hace unos años atrás el Perú cuenta con la mayor radiación solar en el mundo alcanzando índices históricos de hasta 20 puntos, un nivel considerado “extremo”.

Por lo que el cuidado de nuestra piel es muy importante, de ese modo prevenimos múltiples problemas dermatológicos y posiblemente la aparición de cáncer de piel. Por ese motivo, La Liga Contra el Cáncer a través de la campaña “Ahora Protégete del Sol” realizará despistajes clínicos de cáncer de piel en los Centros de Prevención y Detección ubicados en Pueblo Libre y Lima por una donación de S/ 39.00. Las citas podrán agendarse en la web www.ahoraprotegetedelsol.com, llamando a la central telefónica (01) 204-0404 o a través del Whatsapp 988 562 238.

Por ello, expertos de la Liga Contra el Cáncer, desmienten algunos mitos relacionados a los efectos del sol y rayos UV con respecto al cuidado de nuestra piel:

● Exponerse al sol en exceso podría causar cáncer de piel. - ¡Verdad!

El sol tiene muchos beneficios, entre ellos, la producción de vitamina D y el funcionamiento del calcio en nuestro cuerpo; sin embargo, la exposición prolongada a los rayos UV provenientes de la radiación solar es muy dañina. Es por eso que se recomienda usar bloqueador solar en todas las estaciones del año.

● Cuando una persona ya está bronceada, no necesita protegerse del sol. - ¡Falso!

En el momento que los rayos UV alcanzan la piel puede causar oscurecimiento en las zonas expuestas al sol como un mecanismo de defensa, pero no significa que brinde una protección con los rayos.

● A comparación de los adultos, los niños son más vulnerables a la radiación. - ¡Verdad! La piel de los adultos y los niños son diferentes, ya que la respuesta biológica del organismo varía respecto a la generación de melanina y pigmento que protege de los rayos ultravioleta. Debemos tener en cuenta que la piel de los niños presenta menos defensas, lo que causa que la producción de melanina sea baja o nula y los ojos también son vulnerables al sol, ya que los menores no tienen la capacidad de bloquear los rayos UV, al tener las pupilas más dilatadas, están expuestos a mayor ingreso de luz.

● Estando en casa no me encuentro expuesto a los rayos UV.- ¡Falso! Estamos expuestos a la luz azul, considerada parte de la luz visible que representa el 39% de la radiación solar. La luz azul actúa en la capa más profunda de la dermis, donde se encuentra todo lo bueno de la piel, el colágeno, la elastina y el ácido hialurónico, provocando manchas, pérdida de firmeza y elasticidad de la piel. Aparte de estar presentes en los rayos del sol, podemos encontrar los rayos UV presente en las computadoras, smartphones, tablets, pantallas led u otros.

● No se recomienda tomar sol entre las 10 a.m. y 3 p.m.- ¡Verdad! Entre esas horas, los rayos UVB alcanzan niveles altos y sus efectos son más fuertes a diferencia de los rayos UVA que no se sienten porque no dan tanto calor ni enrojecen la piel. Durante ese horario, los rayos solares atraviesan profundamente la piel, pudiendo ocasionar cáncer si la exposición es constante.

● La ropa nos protege del sol.- ¡Falso! La ropa es confeccionada de muchos materiales, unas protegen más que otras, pero no es suficiente, ya que los rayos UV traspasan la piel. Entre las prendas claras y oscuras, las oscuras poseen mayor protección, debido a que reflejan la luz que les llega, pero de todas maneras nuestra piel se encuentra expuesta, los rayos UV atraviesan, por lo que se recomienda aplicar bloqueador solar a pesar de estar vestidos.

● Las cabinas de bronceado pueden causar cáncer de piel. - ¡Verdad! Es considerado una exposición indirecta, pero las máquinas de bronceado también transmiten rayos UV. Usar este mecanismo de manera excesiva, a largo plazo podría causar problemas dermatológicos o cáncer de piel.

VIDEO RECOMENDADO:

Estas son las nuevas medidas restrictivas ante la segunda ola de COVID-19