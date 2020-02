La neumonía es una de las causas más frecuentes de muertes en Latinoamérica y una medida de prevención en el Perú es la Vacuna Conjugada Trecevalente, considerada la más completa en la lucha contra el virus neumococo y que está disponible en los hospitales y centros de salud estatales de manera gratuita.

“Es necesario que se promueva la cultura preventiva, incluso en los mayores de edad”, comentó el doctor Julio Ramírez, profesor y jefe de medicina de la división de enfermedades infecciosas de la Universidad de Louisville, Estados Unidos.

Ramírez, se encontró en nuestro país para dar una ponencia sobre “Avances: Vacunación contra el neumococo en el adulto e impacto en la salud pública”, evento en el que se evidenciaron ejemplos de políticas públicas, así como efectos de la vacuna Trecevalente en la salud de la población y la evolución sostenible sobre la vacunación.

“Vacunando a las persona de la tercera edad hemos visto que en el 73% de los casos, la vacuna funciona como lo hemos visto en Europa”, sostuvo el doctor Ramírez, quien recibió el premio presidencial de la Sociedad respiratoria europea en el 2013, en el reconocimiento a su destacada contribución a la investigación en el campo de las infecciones respiratorias.

La muerte debido a la neumonía por neumococo afecta en su mayoría a los ancianos, por lo que es necesario tener en cuenta que el virus del neumococo aflige en los dos extremos de la vida, cuando uno es pequeño y cuando pasa los 65 años, debido a que las defensas están muy bajas. Por ello, el especialista recalca que es muy importante vacunarse entre los 30 a 35 años, y en el caso de pacientes con procesos patológicos como el VIH/Sida, diabetes, hepatitis, cáncer, entre otros, sería apropiado protegerse con la vacuna.

“Hay vacunas contraindicadas pero no en el caso del neumococo. No hay problema. Lo importante es que si uno está muy muy enfermo, y si el sistema inmunológico no responde, porque esto genera anticuerpos con el neumococo, hay que hacerlo cuando el paciente está mejor. Si se le hace quimioterapia, por cáncer de mama a una paciente de 60 años, le doy la vacuna cuando termine la quimio. Cuando las defensas suben. La ciudadanía debe vacunarse para mantenerse sana y libre de enfermedades que son prevenibles”, resaltó el médico argentino.

La parte más sustancial de la exposición de las investigaciones es sensibilizar a los peruanos. Es por eso que se enfatiza la necesidad de la articulación entre el Gobierno y los médicos con el fin de educar a la población respecto a que las vacunas no solo son para los niños sino también para los adultos.