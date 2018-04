Una marca peruana sorprende la industria 'fitness' y busca conquistar el extranjero [FOTOS]

Hace diez años, no había nada.

Hace diez años, cuando todo comenzó, no había nada. Ni las dos franquicias de gimnasios más importantes de Latinoamérica habían repartido sucursales a lo largo del Perú, ni éramos uno de los cinco países con más crecimiento en la industria fitness a nivel sudamericano. Hace diez años solo era Giancarlo Alva Ramos y su sueño, él y una idea de negocio. Nada más.



Viste camisa blanca y jeans, de vez en cuando empuja sus lentes de montura fina, bromea con sus colaboradores. Por aquellos días solo podía estar serio: era un emigrante en Estados Unidos, un latino empeñoso, un peruano —como tantos— con las ganas de conquistar el país del Tío Sam.



Le hizo falta mucho. Mucho sacrificio —y tantas caídas— para lograr lo que ahora tiene: la marca que ideó, Universal Nutrition (UN), es la primera peruana en conquistar el mercado internacional.

Tiene presencia en casi un 85% del país y genera un millón y medio de soles anuales solo en la capital. Con 35 años, Giancarlo Alva es, por lo mismo, uno de los gerentes más jóvenes del Perú . Estos son los frutos de su sueño.

NETAMENTE PERUANA

Carlos Gálvez Díaz , gerente de marketing de la corporación, habla en la sala de reuniones de UN, ubicada en la avenida José Granda, en San Martín de Porres . Cerca de aquí está, también, la planta de producción donde cada día salen al rededor de cinco mil productos: la prueba de que son una marca consolidada. Eso —dice Gálvez— es el motivo principal por el que, cada vez, buscan potenciar su excelencia.



Diez años después, ¿cuál es su presencia en el mercado?

— UN se encuentra en el 85% del país (más de 1600 gimnasios solo en Lima), además de Bolivia y Ecuador. Estamos mirando con éxito el mercado externo. En ese sentido, somos una marca con amplia diferencia. Eso nos convierte en la primera opción en nuestro rubro. Si queremos ser más específicos, diría que, en los últimos años, hemos logrado enseñar que la suplementación no solo es para un deportista o para alguien que va un gimnasio, sino para todos: es un complemento que indefectiblemente requiere nuestro organismo. Hace algunos años, decir esto era una barbaridad.



El mercado fitness aún tiene mucho potencial. Como marca pionera, ¿cuál fue su respuesta y qué tuvieron que idear?

— Precisamente, nuestras distintas marcas surgen para satisfacer a nuestros clientes tanto en el campo deportivo y fitness, como para quien lleva un estilo de vida sano. Esto nos ha llevado a crear marcas asociadas, que pertenecen a la corporación, como ADN, dedicada a deportistas de potencia y fuerza; Fitfem, íntegramente para las chicas; e INN, enfocada por completo en la salud. Tenemos el pensamiento de que un negocio no funciona solo para generar dinero, sino es algo más trascendental: es ponerte a disposición de tu público.



Eso supone tener un capital humano muy preparado...

— Exactamente. Como preparamos todos los productos, el trabajo en conjunto es indispensable. Contamos con más de 300 colaboradores en el área de producción y con casi 70 personas en DM Plast, que es nuestra última apuesta: ahora también elaboramos nuestros propios envases plásticos. ¿Cuál es nuestro fin? Pues no solo abastecernos, sino también a otras empresas con estándares de calidad notables.

COMPROMISO CON EL DEPORTE NACIONAL

Solo en 2016, a nivel global, la industria fitness movió cerca de 85 millones de dólares, lo mismo que el comercio electrónico. América Latina aporta a esta cifra con seis mil millones de dólares debido, principalmente, a los más de 65 mil gimnasios que alberga. Es un mercado en crecimiento al punto que en los últimos cinco años, Smartfit y BODYTECH, las dos franquicias de gimnasios más importantes de Latinoamérica, repartieron sucursales a lo largo del Perú.

En este contexto, ¿ha sido difícil que el público confíe en su propuesta?

— Es un punto un poco curioso. Como marca 100% peruana nos hemos topado con cierto recelo. No sé si llamarlo prejuicio, pero existe ese pensamiento que lo de afuera es mucho mejor. Sin embargo, no tenemos nada que envidiar a los productos del extranjero. En los últimos años, la gente ha entendido que estamos a la par —o no hay mucha diferencia— con éstos. No hay secretos cuando se hacen visibles los resultados.

¿Cuál dirías que es la virtud de Universal Nutrition?

— Además de posicionarnos, nos llena de orgullo la peruanidad. Y me explico: somos la empresa que más ha apoyado a los deportistas del país. Lo seguimos desde que empieza hasta que se convierte en un referente en su disciplina. Nos hace sentir orgullos como empresa que despeguen y crezcan.

ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD

Cinthia Chumacero , la encargada de la Dirección Técnica de la corporación, guía este recorrido por las instalaciones donde se elaboran los productos que mañana se exhibirán en los gimnasios. Es un proceso cuidadoso, milimétricamente controlado: desde que ingresan los insumos hasta que salen empacados en cajas, listos para la venta.



— Como nos encargamos de la importación directa y hacemos la selección de proveedores, sabemos de dónde viene el producto y por los controles de calidad por los que ha pasado. Luego viene el área de mezcla, que es nuestro corazón, donde elaboramos productos líquidos y sólidos— señala.

—Además, la gerencia se ha encargado de contratar a un equipo altamente preparado en ingeniería alimentaria e industrial. Además, nos ha facilitado un laboratorio. La visión farmacéutica que tengo la he trasladado a UN. Tenemos el objetivo de exportar y afuera las normativas son mucho más rigurosas. Por eso nos ponemos condiciones altas: solo con la exigencia se logra sobresalir— finaliza.

