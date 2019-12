Con la llegada del verano muchas personas empiezan dietas y sesiones de ejercicios para cuidar su figura y reducir los kilos de más. Sin embargo, hay un grupo de gente a la que le es más difícil perder peso, pero, además, esta situación ya les está causando dolores de rodilla, así como problemas de colesterol, diabetes, presión alta o hígado graso.

Para estos casos, hay una alternativa quirúrgica. Se trata de la manga gástrica, una opción para cortar y reducir el tamaño del estómago y dejarlo como un tubo largo. Wolf von Waagner, cirujano bariatra de la Clínica Avendaño, refirió que esta cirugía se hace por vía laparoscópica, utilizando una cámara de video muy pequeña que se introduce por el ombligo del paciente para seccionar el estómago con pinzas finas.

“Después de la operación, el estómago queda reducido. Su capacidad puede bajar de tres litros a solo 80 o 100 centímetros cúbicos. Pero hay algo importante y es que en la cirugía se corta también un elemento que produce grelina y que causa en las personas mucha ansiedad por comer. Por eso, los que son operados comen poco, se sacian pronto y ya no están buscando comida en la noche. Es decir, que la manga permite que el paciente pueda llevar dietas estrictas sin ningún problema”, mencionó.

El experto señaló que no todas las personas son candidatas a esta alternativa médica. Los pacientes problemáticos, a los que no les gusta seguir indicaciones o no controlan su ansiedad, así como los drogadictos activos o los que abusan del alcohol y otro tipo de sustancias y los que tienen una salud mental disminuida no pueden ser intervenidos. En cambio, sí pueden operarse los niños y adolescentes, siempre y cuando se trate de personas lúcidas, conscientes de lo que sucede y que cuenten con un entorno familiar que los apoye.

Además, antes de someterse a esta cirugía es importante hacer al paciente un estudio prequirúrgico bastante prolijo y pasar por una evaluación psicológica y nutricional, así como consultas con el cirujano, anestesiólogo y el patólogo.

Waagner dijo que este procedimiento ayuda a curar o mejorar una serie de enfermedades metabólicas. Por ejemplo, un diabético obeso que soluciona el problema de sobrepeso puede terminar con su diabetes y deja de tomar medicamentos o insulina. Lo mismo ocurre con la presión alta y la apnea del sueño, padecimientos que mejoran entre un 90% y 80%.

Aunque a los cuatro meses ya puede haber resultados espectaculares con la manga gástrica, lo importante es que el paciente adopte un nuevo estilo de vida y cambie sus hábitos alimenticios: comiendo más sano y varias veces al día, haciendo ejercicio y tomando mucho líquido. “Crear ese hábito tomará por lo menos 10 meses, pero de no hacerlo, la manga puede malograrse y el estómago volver a ensancharse”, advirtió Waagner.