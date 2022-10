El estilo de vida actual de muchas mujeres está orientado al desarrollo profesional, disfrutar de su ocio y aspiraciones de todo tipo que, en definitiva, retrasan la maternidad , razón por la que la vitrificación está tomando cada vez más notoriedad. Sin embargo, aún sigue faltando información para acceder a este tipo de tratamiento, tal como lo señala el especialista en fertilidad Enrique Noriega, “la primera causa de la infertilidad es la postergación”.

La vitrificación consiste en un proceso de conservación de los óvulos a muy baja temperatura, sin congelación, a través de una extrema elevación de la viscosidad durante el enfriamiento, que se realiza a gran velocidad. Este se diferencia de la congelación de óvulos debido a la tecnología y el proceso que pasan los gametos femeninos en el laboratorio para lograr su preservación.

“No se ‘congela óvulos’ porque el congelamiento es coger un objeto y meterlo en la temperatura final. Eso no sucede [en la vitrificación] porque hay que evitar que se formen cristales de agua, pero para que el paciente no se confunda se dice ‘congelamiento’”, aclara Enrique Noriega en una entrevista para Perú21.

Este tratamiento puede ser aprovechado, incluso, por las mujeres que ya no cuente con un ciclo menstrual y desean quedar embarazadas. “Una mujer de 25 o 30 años que use este tratamiento podrá mantener sus óvulos con esa calidad y podrá usarlos cuando tenga 40 años o siendo menopáusica”

Puede resultar incómodo para algunas pacientes, ya que recibe más dosis de hormonas de las que están acostumbradas a producir. “Dolor no hay, pero habrá incomodidad. Básicamente, tendrá síntomas de regla”. Este procedimiento puede tardar hasta 13 días.

¿La vitrificación de óvulos tiene efectos en el bebé?

No, para nada. La estimulación rescata los óvulos que una mujer no va a dejar crecer. Cuando la mujer regla tiene una camada de folículos en cada ovario. Nosotros recatamos esos folículos de ese mes y los estimulamos para que puedan ser folículos dominantes. Por eso se sugiere a las mujeres que no tengan relaciones sexuales durante la estimulación, porque pueden tener muchos bebés lo que sería peligroso.

La vitrificación de óvulos se puede hacer a cualquier edad, pero mientras más joven sea la paciente será más eficiente, porque voy a rescatar mayores óvulos y de mejor calidad. No es lo mismo un óvulo de 20 años que uno de 45.

Preservación de la fertilidad en mujeres con cáncer

Este tipo de procedimientos no solo es para mujeres que requieren retrasar la maternidad, sino también para quienes vayan a pasar por un tratamiento agresivo como quimioterapia, cirugía de ovarios, entre otros.

“Si una mujer tiene diagnóstico de cáncer y va a comenzar quimio, es recomendable que recurra a una vitrificación, porque le va a malograr la reserva ovárica”, señala el especialista en fertilidad.

Efectividad

Cabe mencionar que no existe un tratamiento con 100% de efectividad, según precisó Noriega. “In vitro tiene una tasa de éxito en función a la reserva ovárica de la paciente y su edad. A mayor reserva y menos edad, del paciente, es más fácil que la mujer pueda quedar embarazada”.

A las pacientes que desean ser mamás, pero no cuentan con reserva ovárica, no tienen óvulos vitrificados y no funcionó el tratamiento de estimulación, deben recurrir a donación de óvulos. “No puedo devolver la ovulación a mujeres que ya no tienen ovulación, lo que hacemos es estimular que eso suceda. Yo pido pruebas ‘predictoras’ que me dicen si la paciente va a poder responder o no con el tratamiento de estimulación”, aclara Enrique Noriega.

Son varios peldaños que se tiene que cruzar y mientras más años tiene la paciente es más difícil de lograr. “Yo le digo a la señora ‘su pronóstico es 15% ¿lo quiere intentar o no?’ Las mujeres que deciden intentarlo se les estimula. Primero, recuperar el óvulo; segundo, inyectar el esperma para ver si se forma el embrión; tercero, estudiar al embrión y que este sea sano cromosómicamente. Es decir, que no tenga síndrome de Down; cuarto, transferir”, agregó.

¿Hay mayor probabilidad de tener hijos con enfermedades cromosómicas?

Dentro de las enfermedades hay varios tipos. Las cromosómicas, genéticas y anatómicas. Las cromosómicas son las que podemos identificar; por ejemplo, el síndrome de Down, síndrome de Turner. No manipulamos, no corregimos, solo identificamos.

Incluso, hay unos cuadros sencillos de identificar que señalan que, a mayor edad, del paciente, el riesgo aumento muchísimo. Una mujer que bordea los 42 años tiene un riesgo de síndrome de Down de 80%.

¿Cuánto cuesta la vitrificación de óvulos?

La vitrificación cuesta entre 2000 dólares a 2500 dólares, varía en la medicina y la cantidad de dosis.

¿Cuándo la paciente utiliza la opción de donación de óvulos puede escoger las características del donante o es aleatorio?

En Concebir el donante es anónimo. La paciente describe cómo quisiera que sea su donante y se le solicita fotos de ella; de niña, adolescente y adulta. Esa información se inserta en nuestro software y saca de nuestro banco a la donante más parecida a la paciente. La mujer nunca sabrá quién será la donante y yo tampoco lo sabré, como su médico, porque hay un área de donación que se encarga de eso.

Mujeres con endometriosis

La endometriosis es una enfermedad que afecta la calidad de vida de las mujeres porque causa dolor cuando viene la regla, cuando se tiene relaciones sexuales o cuando se hace deposiciones. Esto depende del grado de esta enfermedad, pero sobre todo disminuye la reserva ovárica. Aún no se sabe qué es mejor para cada paciente: operándola o vitrificar óvulos.

Por fisiología, el cambio testicular ocurre cada 90 días.

¿En caso de varones se puede estimular la tasa de esperma?

Sí, es más fácil, pero toma más tiempo. Por fisiología, el cambio testicular ocurre cada 90 días. Yo le doy medicina al varón y el control lo hago en tres meses. Incluso, se debe quitar los factores negativos como la obesidad y el cigarro, este último malogra a los espermas.

Es más económico, porque el hombre se masturba y [su esperma] se congela. Recomiendo el congelamiento de muestra a pacientes que trabajan mucho y no tienen tiempo, pacientes que se van a realizar quimioterapia y varones que se vayan a realizar la vasectomía. Cuando un hombre congela su esperma, una muestra promedio le alcanza para ocho usos.

