Las mutaciones o variaciones del virus de la COVID-19 se han presentado alrededor del mundo como parte de un proceso natural de supervivencia de todo virus. En ese sentido, con la llegada de la variante Delta al Perú, la preocupación por una tercera ola de contagios está latente.

En el marco de la conferencia virtual “Variantes de riesgo y posible tercera ola en el país”, organizada por la Escuela de Posgrado de la Universidad Norbert Wiener, dos médicos especialistas de Estados Unidos y Perú brindaron importantes recomendaciones para seguir afrontando la emergencia sanitaria con el menor impacto negativo posible.

“Respecto a la variante Delta, que ya ha sido detectada hasta ahora en 124 países, incluido el Perú, es importante saber que probablemente será el linaje predominante del virus en los siguientes meses. Según estudios realizados, se ha detectado que esta variación es 59% más trasmisible que la de Brasil P.1 y, además, aumenta dos veces el riesgo de hospitalización del paciente”, explicó el Dr. Manuel Loayza Alarico, médico epidemiólogo de posgrado de la Universidad Norbert Wiener.

Asimismo, el médico epidemiólogo resaltó que en nuestro país el proceso de inmunización se viene desarrollando a diferentes ritmos, según la región. “Esto quiere decir que aún existe riesgo de rebrotes. Además, debemos recordar que las oleadas de contagios que se han dado dependen también de factores propios de la zona; por ejemplo, la migración en zona de frontera.”, señaló el especialista.

A su turno, el Dr. George Díaz Medina, médico infectólogo de origen peruano residente en Estados Unidos y que detectó y trató el primer caso de infección por COVID-19 en EE. UU., indicó que el porcentaje de personas vacunadas con ambas dosis en ese país llega al 48% de la población total. “A pesar de que tenemos vacunas disponibles para todos, inclusive en farmacias, una gran parte de la población, sobre todo adultos jóvenes, no se ha vacunado. Para ser precisos, se observa que en la costa oeste y noreste del país existe un nivel de vacunación alto, mientras que en la parte central del país mucho más bajo. Es justamente aquí donde se han presentado los niveles más altos de transmisión del virus y ya se podría hablar de una tercera ola de contagios”, explicó el médico infectólogo.

El especialista indicó, también, que el perfil de pacientes hospitalizados ha cambiado y ahora se observa que personas de 20 a 40 años son las más afectadas. “No solo estamos hablando de adultos jóvenes. Hoy, por ejemplo, en el estado de Arkansas nos informaron que tenían doce pacientes niños, dos de ellos conectados a ventiladores mecánicos producto de la infección”, precisó.

Debido a su poder de transmisión y severidad en los casos, ambos especialistas coinciden en que la variante Delta es un riesgo latente, que podría complicar el panorama de muchos países en los próximos meses, especialmente, para la población no vacunada. “Es importante seguir con el proceso de vacunación en nuestro país y que las personas reciban ambas dosis de las vacunas, solo así podrán desarrollar anticuerpos y evitar cuadros graves de la infección por COVID-19. Igualmente, debemos entender que estar vacunados no significa volver de inmediato a nuestras actividades sociales. Aprendamos del caso del país hermano, Chile, donde a pesar de la rápida inmunización de su población presentaron un aumento de casos ya que, principalmente, las personas no guardaron el cuidado necesario o no acudieron a recibir la segunda dosis”, finalizó el Dr. Manuel Loayza.

Luego del anuncio de la compra de 10 millones de tratamientos de la vacuna Sputnik V, Díaz comentó que es una de las más efectivas contra las nuevas variantes. Por último, Loayza indicó que la meta es conseguir una vacunación universal del 80% para asegurar la protección de la población en el mundo, de tal manera que los vacunados protejan a los no vacunados.