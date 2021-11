Desde hace tiempo, y especialmente con la pandemia, se han incrementado los hábitos de consumo de dispositivos tecnológicos y el uso de pantallas. Según un informe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), durante el primer trimestre del 2021, 66.8% de peruanos de 6 años a más accedieron a internet, lo que equivale a un aumento del 6.5% frente al mismo periodo el año pasado. Por ello, ante estos cambios que pueden generar a futuro algunos riesgos en la salud visual, empresas como TCL apuestan por la creación de tecnologías de visualización como NXTVISION.

El propósito de esta nueva solución es ofrecer al usuario una pantalla de alto nivel y técnicas visuales mejoradas en la cámara. Además, NXTVISION es la nueva generación de tecnología que ofrece una optimización visual en tiempo real, donde el usuario podrá experimentar una mejora óptica de lo que está apreciando a través de la pantalla de su dispositivo: colores más vivos, mejor contraste, nitidez y detalles en las sombras de las imágenes; mientras protege su vista.

Para Jesús Hung, director para Andina, Centroamérica y Caribe de TCL Communication, NXTVISION es lo último en tecnología visual, ya que mejora las imágenes en tiempo real para obtener detalles más definidos, contrastes más nítidos y colores más vibrantes. “Dentro de las opciones que presenta se encuentran un modo lectura donde el usuario puede lograr una experiencia tan real y cómoda como la de una hoja de papel; y un modo de comodidad ocular, que le permite filtrar la luz azul y ajustar la temperatura, logrando reducir la fatiga visual”, explica.

Desde la perspectiva fotográfica, la tecnología NXTVISION de los teléfonos de TCL llega donde el ojo no alcanza ya que a veces la pantalla simplemente no puede mostrar los detalles ocultos debido a la limitación de la capacidad de visualización. Esta nueva opción que ofrece la compañía permite eliminar las zonas oscuras o quemadas de la fotografía, elevando su brillo y reduciendo la exposición en las más claras, dando lugar a una toma con un color perfecto y un rango dinámico equilibrado que no deja ningún detalle de la escena fuera.

La calidad en las pantallas es uno de los principales diferenciadores de TCL en el mercado y aportan tecnología en nuevos segmentos. Tanto TCL y NXTVISION tienen más de 26 patentes exclusivas para el desarrollo de innovaciones en paneles y motorización de imágenes, así como certificaciones mundiales que respaldan la constante investigación en materias de salud visual.

Hung resalta que esta tecnología de visualización por ahora se encuentra presente en algunos productos de la nueva serie con tecnología IA, incluidos televisores, tabletas y celulares de gama media alta, los cuales poseen el aval del reconocido certificador mundial TÜV Rheinland, por el bajo nivel de luz azul que minimiza el cansancio visual de los consumidores. “Con NXTVISION se puede conseguir una calibración más precisa ya que presenta al usuario colores mayores, mejor contraste de las imágenes al ofrecer un tono de piel verdadera y una pantalla adaptativa inteligente; además, tiene como objetivo impulsar la experiencia visual a un siguiente nivel y una visualización HDR”, agrega.

