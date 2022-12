El Ministerio de Salud (Minsa) incorporó un nuevo método anticonceptivo moderno a la gama de métodos que ya existían. Se trata del Sistema Intrauterino Liberador de Progestágeno (SIU-LNG) que, a pesar de su gran efectividad, despierta prejuicios negativos entre las mujeres y adolescentes, razón por la cual no se terminan de convencer sobre las ventajas que realmente ofrece.

Al respecto, el director de Salud Sexual y Reproductiva del Minsa, Guillermo Atencio, habló con Perú21 sobre este nuevo método anticonceptivo reversible, de larga duración y altamente eficaz, que consiste en un pequeño sistema de plástico en forma de T que es insertado dentro de la cavidad uterina.

Sobre su brazo vertical presenta una cápsula que contiene 52 mg de una hormona llamada levonorgestrel (Lng), similar a la progesterona y que se encuentra en algunas de las pastillas anticonceptivas. Esta hormona es liberada dentro de la cavidad uterina en pequeñas cantidades. “Permite que las mujeres puedan postergar un embarazo durante un período de 5 años”, expresó el especialista.

Este método anticonceptivo tiene un doble mecanismo de acción: induce una reacción inflamatoria que dificulta la motilidad y la viabilidad de los espermatozoides, lo que produce espesamiento del moco cervical.

Atencio señaló que el SIU-LNG es adecuado para mujeres de diferentes edades, incluyendo las adolescentes. “Este método se puede aplicar en personas que nunca han tenido hijos, debido a su pequeño tamaño”, explicó el director de Salud Sexual y Reproductiva del Minsa.

Enfatizó que las mujeres no deben tener miedo a este método anticonceptivo pues, contrariamente a lo que se cree, no afecta la forma del cuerpo de la mujer, su colocación no es dolorosa y puede ser extraído por un profesional de la salud en cualquier momento, sin afectar la fertilidad.

Ventajas de usar el SIU-LNG

Este método podría ser una alternativa para las mujeres con Sangrado Menstrual Abundante (SMA), porque “disminuye la cantidad de sangrado que tienen las mujeres” durante la regla. Incluso, el especialista recalcó que también puede reducir los cólicos menstruales.

Método ofrecido en hospitales públicos

Su implementación será gradual y ya se inició la segunda semana de diciembre con un grupo de establecimientos piloto para evaluar su aceptación, continuidad y grado de satisfacción de las usuarias, poniendo especial énfasis en la consejería previa.

A nivel de Lima Metropolitana, el nuevo método se ofertará en los hospitales: Santa Rosa, Arzobispo Loayza, 2 de Mayo, San Juan de Lurigancho, San Bartolomé, María Auxiliadora, Hipólito Unanue, Sergio Bernales, San José y en el Instituto Nacional Materno Perinatal.

A nivel regional, el Diu se podrá encontrar en los hospitales: Daniel Alcides Carrión del Callao, Perú Corea Santa Rosa de Piura, Honorio Delgado de Arequipa, Belén de Trujillo e Hipólito Unanue Regional de Tacna.

Diferencias entre SIU y DIU

El DIU es una estructura de cobre que se inserta en el interior de útero para prevenir el embarazo. El sistema intrauterino (SIU) contiene hormonas que se liberan gradualmente y proporcionan una anticoncepción eficaz hasta su extracción.