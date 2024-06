Una de las principales enfermedades crónicas que sufre la población peruana es la diabetes. Muestra de ello es que, entre enero del 2023 a marzo del 2024, el SIS ha financiado, a través de los establecimientos de salud del Minsa y gobiernos regionales, más de un millón de atenciones de sus asegurados, relacionadas al control y tratamiento de diabetes.

Son más de 60 los diagnósticos vinculados a esta patología que son cubiertos por el SIS, además de diversos exámenes y pruebas médicas de tamizaje para la detección temprana (dosaje de glucosa), así como medicamentos e insumos para el diagnóstico, tratamiento y manejo de la diabetes.

En el Día Nacional de la Diabetes, el SIS recuerda que garantiza el financiamiento de todas las atenciones referidas a esta enfermedad, incluso de las posibles complicaciones que surjan y que puedan dañar los ojos (retinopatía), riñones (insuficiencia renal), nervios (neuropatía), piel, corazón y vasos sanguíneos, entre otros.





Costa y selva con más atenciones

De acuerdo a las estadísticas del SIS, cerca del 30% de las atenciones (más de 303 000) se han dado en Lima. La mayor prevalencia se ha dado en las regiones de la costa norte y la selva.





Asisitir a los controles médicos será vital para saber qué hacer en caso suceda una emergencia.





Así tenemos que, después de Lima, la región que registró más atenciones SIS por diabetes fue Piura (81 100). Le siguió La Libertad (76 500), San Martín (60 000), Lambayeque (47 900) y Loreto (44 000).





Adultez afectada

Cabe mencionar que el 52.6% de atenciones a nivel nacional corresponde a asegurados mayores de 60 años y el 45.5% a los adultos entre 30 a 59 años de edad. La población asegurada entre 0 y 29 años en conjunto llega apenas al 1.9% de atenciones por diabetes.

El 70% de estas atenciones fue de aseguradas mujeres, mientras el 30% correspondió a hombres. Como ocurre en todo el mundo, la mujer es más vulnerable a esta enfermedad.









El SIS, en concordancia con las políticas de salud del Minsa en cuanto a la prevención, diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad, hace un llamado a sus asegurados y a la población en general para que acudan a los establecimientos de salud del Estado para realizarse los exámenes de descarte de diabetes y lleven un estilo de vida saludable.

El SIS es un seguro de salud dirigido a todos los residentes en el país que no cuentan con otro seguro de salud público o privado.





