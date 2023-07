El Ministerio de Salud (Minsa) ha declarado el estado de emergencia sanitaria, debido al aumento inusual de casos de síndrome de Guillain-Barré (SGB). Si bien esta enfermedad ha sido poco frecuente en los últimos años, su incidencia se ha incrementado en el 2023.

“El síndrome de Guillain-Barré es un trastorno en el cual el sistema inmunitario del propio individuo ataca el sistema nervioso periférico, causando inflamación en los nervios y dificultando la transmisión de señales entre los nervios y los músculos. Como resultado, se experimenta una debilidad muscular progresiva que usualmente comienza en las extremidades inferiores y puede extenderse de forma ascendente”, explica el Dr. Rafael Barreda, Gerente de Investigación de la Dirección Médica de Pacífico Salud.

“En los casos más graves, los músculos respiratorios se ven afectados, lo que puede ocasionar dificultad respiratoria y requerir atención médica de emergencia”, indicó el especialista en medicina interna.





Formas de contagio





El síndrome de Guillain-Barré no es una enfermedad contagiosa y no se transmite de persona a persona. Sin embargo, se conoce que ciertas infecciones (por virus o bacterias) pueden desencadenar la respuesta autoinmune que conduce al desarrollo del síndrome, y que puede llevar al paciente, en casos severos, a requerir hospitalización en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) para brindar soporte a través de ventilación mecánica. No hay forma de predecir, luego de una infección, qué persona puede presentar esta evolución al SGB.

Los síntomas principales son:

Debilidad muscular progresiva, generalmente ascendente.

Sensaciones anormales en las extremidades (como hormigueo o entumecimiento).

Dolor muscular.

Dificultad para mover los ojos o el rostro.

Problemas de equilibrio y coordinación.

Dificultad para ingerir y hablar.

En casos muy severos: dificultad para respirar.





¿Qué sucede si presento alguno de estos síntomas?





“Si presenta síntomas, debe acudir inmediatamente al centro de salud más cercano. Si cuentan con un seguro de Pacífico Salud EPS, éste dispone de cobertura ante esta enfermedad, de acuerdo con las condiciones del plan”, sostiene el Dr. Barreda.

Uno de los síntomas es sentir entumecimiento en las manos.





Su relación con el dengue





Para el especialista, este síndrome tiene relación con el dengue, pues “se ha reportado que algunas personas desarrollan el síndrome poco después de una infección por el virus del dengue. Sin embargo, no todas las personas que tienen dengue desarrollarán el síndrome de Guillain-Barré, y la relación precisa entre estas dos condiciones aún no se conoce completamente, por lo que se requiere mayor investigación. Otras infecciones, como las ocasionadas por la bacteria campylobacter, también están asociadas con este síndrome”.





Tratamiento





Se enfoca en reducir la respuesta inmunológica anormal, acelerar la recuperación de la fuerza muscular y brindar atención médica de apoyo, lo cual podría incluir:

Monitoreo de la función respiratoria.

Atención médica de soporte.

El uso de inmunoglobulina intravenosa o plasmaféresis.

En casos muy graves se necesitará el apoyo de ventilación asistida con máquina.

Este síndrome se asocia con el dengue, entre otras infecciones, aunque se requiere mayor investigación para comprender su asociación.





Prevención





Hasta el momento no se conoce una forma precisa de prevenirlo, y no existe una vacuna contra esta enfermedad. Sin embargo, el especialista comenta que “una buena higiene, evitar la exposición a posibles infecciones y seguir prácticas saludables como lavarse las manos regularmente pueden ayudar a reducir el riesgo de contraer infecciones que podrían desencadenar el síndrome”.

El Ministerio de Salud, en conjunto con otras instituciones de salud, están tomando medidas para hacer frente a esta emergencia sanitaria. Se están fortaleciendo los protocolos de atención médica, capacitando al personal de salud y proporcionando información actualizada a la población para promover una respuesta eficiente y reducir los riesgos asociados con el síndrome de Guillain-Barré.

Para atención médica urgente, se puede llamar a la línea gratuita del MINSA 113 o la central de emergencia, o si un paciente cuenta con un seguro en Pacífico Salud EPS se puede contactar inmediatamente al 014151515.