¿Eres de los que les gusta comer, pero luego sienten remordimiento? Entonces esta nota es para ti. La nutricionista Marcie de la Torre brinda cuatro consejos precisos para que puedas mejorar tu relación con la comida.

Comer bien no debe ser una tortura ni hacer dietas restrictivas que nos prohíba alimentos que nos gusten. Así que sigue estos tips para vivir mejor.

1. No vivas pensando en calorías

Tu dieta debe ser consciente, por eso considera que tu plato debe tener carbohidratos, proteínas y verduras. Estos alimentos balancearán adecuadamente tu comida.

2. No hagas dietas restrictivas

Los carbohidratos, proteínas, grasas, las frutas y verduras son esenciales para mantener un peso saludable. Eliminar uno de estos, no solo puede desnutrirnos, sino que puede dejarnos con hambre, lo que derivará en comer en exceso.

3. No sigas dietas de moda

No sigas las tendencias y consulta con un especialista. Tampoco hagas dietas que le resultan a otros porque no todos los cuerpos son iguales y cada uno tiene sus necesidades. La dieta ideal no existe.

4. Hidratación adecuada

Cada día, como mínimo, debes consumir ocho vasos de agua, incluyendo infusiones sin azúcar ni edulcorante. Camina al menos 30 minutos al día y usar el auto lo menos posible.





