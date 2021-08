El brote de COVID-19, suscitado a inicios de 2020, ha generado distintas dudas y preocupaciones en torno al cuidado de los más pequeños. En este caso en particular, en la alimentación de los recién nacidos. No obstante, y habiéndose realizado distintos estudios al respecto, tanto la Organización Mundial de la Salud (OMS) como la Organización Panamericana de la Salud (OPS) han llegado a la conclusión de que la lactancia materna, temprana y exclusiva, además de ayudar al bebé a desarrollarse y brindar beneficios para su salud, no es un factor de transmisión del virus.

Por ello, Huggies se suma al propósito de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, con el objetivo de contribuir a crear conciencia y estimular la actividad que tanto aporta a los bebés en sus primeros meses de desarrollo. Para esto, se dará a conocer cinco lecciones que podemos recoger de la lactancia materna durante esta época de pandemia.

1. La salud del bebé se ve favorecida:

Como describe la OMS en su libro La alimentación del lactante y del niño pequeño, los principales componentes de la leche materna son Vitaminas, minerales, proteínas, carbohidratos, y nutrientes con factores anti-infecciones y bioactivos. Todo esto se traduce en una mejor protección contra complicaciones respiratorias y otras enfermedades, así como un buen desarrollo mental y físico.

2. Mejora el bienestar de las mamás:

Durante la alimentación del bebé, la madre liberará hormonas que mejoran su estado anímico y permiten aliviar el estrés y la ansiedad. Asimismo, según la OMS, la lactancia materna puede reducir el riesgo de las mamás de contraer alguna enfermedad oncológica e incluso otro tipo de patologías como la hipertensión y problemas cardiovasculares.

3. La importancia de una lactancia constante:

Tanto la madre como el bebé pueden decidir los intervalos de alimentación. Lo importante es que el proceso sea continuo. Si la madre no se sintiese bien para darle el pecho al bebé, se puede recurrir a la extracción de leche materna y almacenarla en refrigerador para que esté disponible en otra ocasión, incluso en momento en donde la mamá no esté presente y el padre pueda alimentar a su hijo cuando este tenga hambre.

4. El COVID-19 no impide la lactancia:

Como se mencionó líneas arriba, las dos organizaciones sanitarias más importantes del mundo han indicado que no existen evidencias científicas que determine que el virus del COVID-19 se transmita mediante la lactancia materna, por lo que este proceso de alimentación debe mantenerse. No obstante, se deben continuar con las medidas sanitarias (uso de mascarilla y lavado de manos) en caso la madre se contagie del virus para así proteger al bebé.

5. Las mamás vacunadas pueden continuar con la lactancia:

A principios de año, la OMS manifestó que las mujeres que amamantan sí pueden vacunarse y que no es necesario interrumpir la lactancia una vez han sido inmunizadas. Por otro lado, la aplicación especializada LactApp y el Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (IATA), han evidenciado que la lactancia materna, de mujeres vacunadas, transmite anticuerpos contra la COVID-19, lo que resulta beneficioso para el bebé, tanto para su desarrollo y su salud a futuro.

Para Huggies es esencial permanecer al lado a la mujer en su etapa maternal desde el momento en que ésta se entera que traerá un hijo al mundo y brindarles información de calidad es la base de ello.

“Desde hace dos años, Más Abrazos viene acompañando a miles de padres peruanos brindándoles información relevante y útil para toda su experiencia. Este mes, y como celebración de la Semana de la Lactancia Materna, estamos fortaleciendo nuestros contenidos para ofrecerle a las madres peruanas más y mejores recomendaciones, para seguir siendo sus principales aliados en esta experiencia tan única y grandiosa, que es ser mamá”, asegura Valerie Bebin, Brand Manager de Huggies en Perú. Para acceder a Más Abrazos ingresar aquí https://www.masabrazos.com.pe/ Para acceder a Huggies Perú ingresar aquí: https://www.huggies.com.pe/

