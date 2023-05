El Semáforo Oncológico, iniciativa de 10 asociaciones de pacientes, lanzó la campaña #MamáNoTeQuieroSola para resaltar que muchas madres y peruanos con cáncer de provincia deben trasladarse hasta Lima por atención. Lo que puede significar un gasto de hasta 6000 mil soles al año, según sus estimaciones.

También alertó que este 29 de mayo se cumplirá un año de vencido el plazo que tenían el Minsa y el INEN para aprobar el documento normativo sobre la gestión de la Red Oncológica Nacional, como lo estipulaba la segunda disposición complementaria final del reglamento de la Ley Nacional del Cáncer.

Esta red, encargada de promover la descentralización de los servicios oncológicos del país, permitiría que los pacientes sean atendidos en su lugar de residencia, sin tener que viajar hasta Lima, salvo casos de emergencia. Para reflejar su urgencia, el Semáforo Oncológico calculó con la ayuda de pacientes el gasto promedio de un viaje desde el norte (Tumbes) o el Sur (Tacna), con una estadía de 3 o 4 días, siendo los resultados los siguientes:

Pasajes por vía terrestre: S/ 240 y 300 soles (ida y vuelta). Los pacientes prefieren invertir un poco más en comodidad debido a los dolores que provocan las más de 20 horas de viaje.

Alojamiento: S/ 80 soles si se hospedan en un albergue cerca al INEN, donde el costo de la cama varía entre S/ 10 y 30 soles por día.

Comida : S/ 60 soles. Cada plato de desayuno, almuerzo o cena en un albergue está aproximadamente 05 soles.

Medicina: S/ 80 soles o más si la farmacia del establecimiento donde se atienden no cuenta con insumos o si necesita un catéter.

En total, la inversión supera los S/ 500 soles. Este viaje debe realizarse una vez al mes o cada 60 días, dependiendo la frecuencia de las citas. Cuando se tiene más de dos o tres controles, algunos deciden no volver a sus tierras y permanecer en albergues en Lima.

“Yo me he atendido en Trujillo, pero cuando no hay medicación debo viajar al Hospital Almenara en Lima. Por ejemplo, tuve que hacerme una tomografía ósea allí porque en Trujillo no hay ese servicio y ese es un tiempo que debo pasar alejada de mi hijo”, comentó Emilia García, sobreviviente de cáncer de mama.

Para el Semáforo Oncológico resulta urgente que el Minsa presente un balance de lo avanzado en la implementación de la Ley Nacional del Cáncer y su presupuesto, el cual asciende a 515 millones de soles. “En marzo la ley cumplió un año reglamentada y a fines de mayo, la disposición de la Red Oncológica Nacional tendrá también un año vencida. Es momento de que los peruanos sepamos a qué se debe tanto retraso. Yo soy madre y conozco lo que es tener cáncer con un hijo a tu cargo. No es justo sufrir esta enfermedad tan terrible lejos de tu familia”, agregó Indyra Oropeza, vocera del Semáforo Oncológico y presidenta de Con L de Leucemia.

En Perú, por lo costoso de su tratamiento, el Fondo Intangible Solidario de Salud (FISSAL), del Seguro Integral de Salud (SIS) financia los siete tipos de cáncer más comunes: cuello uterino, mama, colon, estómago, próstata, leucemias y linfomas de acuerdo a un presupuesto anual asignado. No obstante, países como Colombia o Uruguay han cambiado este modelo creando cuentas de alto costo autosostenibles con recursos intangibles capaces de incrementarlos para así cubrir neoplasias poco frecuentes y más enfermedades raras.