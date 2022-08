Con el fin de dar a conocer los avances y cumplimiento de la Ley Nacional del Cáncer, importantes artistas, influencers y periodistas se sumaron al Semáforo Oncológico, primera y única iniciativa en el Perú, que busca informar, educar y alertar a todos los peruanos sobre la ejecución de la ley.

Artistas como Mónica Sánchez, Leslie Stewart, la periodista Claudia Chiroque, el tiktoker “El chico de las noticias”, entre otros, manifestaron nuevamente su apoyo a las diversas asociaciones de pacientes, quienes vienen luchando por un mejor sistema de salud. Dichas celebridades siguen brindando respaldo a través de las redes sociales, señalando su preocupación por el poco avance de la Ley Nacional del Cáncer y exigieron que se cumplan las tareas pendientes.

“Hoy la Ley no se cumple porque no se han realizado más de la mitad de las tareas, de 16, 9 están vencidas, el objetivo del semáforo es alertar mediante sus colores característicos: rojo(vencidas) ámbar ( por vencer) y verde (cumplidas).Sabemos que se está avanzando con la ejecución, pero necesitamos que se aceleren los procesos porque el cáncer no espera, la enfermedad avanza y la vida de los pacientes está en juego”, comentó Indyra Oropeza, presidenta de la ONG Con L de Leucemia.

La iniciativa cuenta con una página web https://www.semaforooncologico.pe/ y una red social en Instagram Semáforo Oncológico. Perú, donde encontrarán las últimas noticias de los avances de la Ley, una sección de preguntas frecuentes, respecto a su afiliación al SIS, entre otros.

“El Semáforo Oncológico nos ayudará a supervisar que se cumpla la Ley Nacional del Cáncer.Hoy en día el cáncer es la primera causa de muerte en nuestro país y se estima que para el 2030 el número de casos nuevos de cáncer se incrementé en un 30%, según Minsa y no debemos dejar que siga ocurriendo. Esta tarea es de todos, queremos que se cumplan y respeten los plazos de la Ley”, remarcó Susana Wong, directora de Lazo Rosado Perú.

Mónica Sánchez, Leslie Stewart, el tiktoker “El chico de las noticias”, entre otros, apoyaron la iniciativa.

La iniciativa del semáforo oncológico es impulsada por asociaciones como Lazo Rosado Perú, Con L de Leucemia, Reprolacc, Asociación Peruana Vidas Sin Cáncer, Colectivo Ciudadano Pacientes del Perú, Luz de Esperanza, Educando Perú, Onco vida Perú, Unos días con Bobby y A- Cáncer Perú. También puede encontrarla en Instagram como: “Semáforo Oncológico. Perú”.