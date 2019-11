Salud21: Lo que debe conocer si consume edulcorantes

Para todos es conocido que el exceso de azúcar daña la salud. Por eso, hoy en día muchas personas han optado por consumir edulcorantes, aditivos alimentarios que tienen la función de endulzar, pero sin aportar calorías y están autorizados por el Codex Alimentarius, un conjunto de normas establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para proteger a los consumidores.

Hay muchos tipos de edulcorantes. Se ofrecen en polvo, líquido o pastillas, e incluidos en alimentos y bebidas dietéticas. El nutricionista chileno Samuel Durán, magíster en Promoción de la Salud, PhD en Nutrición y Alimentos y con más de 70 publicaciones en revistas científicas, asegura que su uso es seguro, pues todos los edulcorantes que están en el mercado han sido aprobados luego un riguroso control de calidad y de demostrar que no tienen elementos tóxicos.

“Antes de ser aprobados y que puedan ser usados por la población, los edulcorantes pasan muchas pruebas que pueden durar hasta 10 años. Está demostrado que no causan cáncer ni malformaciones o algún otro problema de salud”, anotó.

El experto señaló que los edulcorantes pueden ser usados por toda la población que los requiere para controlar su peso o bajar el nivel de azúcar en la sangre, pero no debe emplearse en niños menores de dos años, pues a esta edad no se les debe hacer bajar de peso. Asimismo, dijo que las mujeres embarazadas no deberían consumir edulcorantes con sacarina y ciclamato porque ambos pasan la barrera trasplacentaria y, aunque no hay evidencia de que causen algún daño, es una medida preventiva.

Durán precisó que, aunque algunos creen que consumir edulcorantes podría hacer que la gente tenga más hambre, no hay evidencia científica que respalde esas afirmaciones. “Hay muchos mitos y uno de los edulcorantes más cuestionados es el aspartamo, porque en su metabolización genera aldehído, que es una sustancia tóxica, pero habría que tomar 2,000 latas de bebida dietética al día con aspartamo para que se genere algún daño”.

TODOS SON IGUALES

El experto aclaró que ningún edulcorante es mejor que otro. Lo que pasa es que hay algunos, como la estevia, que tienen origen natural, y otros que son sintetizados de forma química. “La gente le tiene miedo a la palabra ‘química’ y cree que porque un producto tiene origen natural es más sano y no tiene efectos adversos, pero desde el punto de vista regulatorio, todos tienen la misma seguridad”, refirió.

Sin embargo, señaló que en el caso de la estevia lo que está autorizado por la OMS como edulcorante es el producto procesado, ya sea en polvo o líquido, pero no la hoja de la planta, pues esta tiene otras propiedades farmacológicas y puede, por ejemplo, bajar la presión, pero muchas veces la gente consume estas hojas sin saber sus efectos.

Dijo que la cantidad de edulcorante que se consume al día depende del producto y el peso de la persona, pero en la mayoría de casos no llega ni al 5% del límite permitido.