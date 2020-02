Salud21: Cirugía, única opción ante el cáncer de piel.

En el Perú, por la alta radiación ultravioleta, cada vez son más las personas que sufren de cáncer de piel. El último informe de la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer , Globocan, reveló que cada año 355 peruanos mueren por esta enfermedad y se detectan más de 2,500 casos nuevos.

Hay que estar alerta, pues en sus etapas iniciales el cáncer de piel no muestra síntomas. La sospecha de que una persona pueda tenerlo comienza con alguna lesión anómala sobre la piel. Christian Loayza, oncólogo cirujano de cabeza y cuello de la Liga Contra el Cáncer, refirió, sin embargo, que no todas las lesiones extrañas son cáncer, aunque piquen o se presenten con un enrojecimiento o hasta dolor.

“Generalmente las lesiones cancerosas se presentan en zonas que están expuestas al sol, como la cara y el cuello. En casos de tumores avanzados puede haber escozor y sangrado, pero lo mejor, ante la duda, es consultar con un médico”, dijo.

El experto señaló que el cáncer de piel se clasifica en melanoma y no melanoma. El melanoma presenta lesiones parecidas a los lunares, pero tiene ciertas características, como asimetría, bordes irregulares, un color que no es uniforme, un diámetro mayor de 6 mm y evoluciona. Esto quiere decir que cambia con el tiempo.

“El melanoma es el peor de los cánceres de piel porque, aunque presente un tumor pequeño, puede causar metástasis, es decir que el cáncer se puede diseminar a otros órganos, como el pulmón, el cerebro y los huesos. Lo bueno es que, aunque es el más agresivo, también es el más raro”, refirió Loayza.

A diferencia del melanoma, las lesiones del tipo no melanoma son las más frecuentes, y se reconocen porque aparecen como heridas en la piel que no cicatrizan. Pueden ser lesiones elevadas, costrosas o perladas, cuya característica principal es que no sana, no desaparece y siempre crece.

Hay varios tipos de cáncer de piel no melanoma: el más frecuente es el basocelular, que se caracteriza porque solo crece localmente, no da metátasis, pero se enraiza. Otro tipo común es el epidermoide, que es un cáncer intermedio, no es tan agresivo como el melanoma, pero lo malo es que sí puede dar metástasis y generalmente compromete los ganglios. Este tipo de neoplasia suele afectar más a los adultos mayores.

TRATAMIENTO ÚNICO

“Tanto en el caso del melanoma, como en el no melanoma, el tratamiento consiste en una buena cirugía. No se trata con medicamentos, láser, crioterapia o helio, pues en este caso ningún tratamiento tópico funciona. En la cirugía se debe sacar el tumor con un margen adecuado en los bordes y en la profundidad, y, si este es agresivo, también se deben sacar los ganglios”, explicó Loayza.

En los casos de melanoma, el tratamiento, según lo requiera el paciente, se puede completar con inmunoterapia o quimioterapia, aunque generalmente ya no hay una buena respuesta.

Por ello, Loayza aseguró que lo mejor en estos casos es “la prevención” y tener en cuenta que la radiación no solo está en la playa, sino también en las zonas altas e impacta, incluso, en los días nublados. “La protección no solo incluye ponerse bloqueador o usar gorros. También, contrariamente a lo que dicen las revistas, hay que usar ropa de color oscuro y de material sintético que cubra la mayor parte del cuerpo. Además, debemos llevar una alimentación saludable, que incluya vitamina A, que se encuentra en los frutos amarillos y rojos”, recomendó el experto.