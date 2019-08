Salud sexual: conoce cuáles son los 8 métodos anticonceptivos de distribución gratuita en el Perú

Nuestro país posee los niveles más bajos en el uso de anticonceptivos modernos de planificación familiar Según el Ministerio de Salud (MINSA), el 44% de las mujeres dice desconocer estos métodos, motivo por el cual no los emplean.

El Ministerio de Salud, a través del programa de la Dirección Ejecutiva de Salud Sexual y Reproductiva, ofrece una gama amplia de métodos anticonceptivos a la población general, entre los cuales figuran los métodos tradicionales, modernos y de larga duración, los cuales son altamente efectivos.

1. Dispositivo Intrauterino (DIU): Pequeño dispositivo colocado por profesionales de salud en la cavidad uterina. Puede proteger hasta 12 años y brinda una protección de

99.9%.

2. Inyección: Contiene hormonas de estrógenos y de progestágeno que inhibe la ovulación, espesa el moco cervical impidiendo el paso de los espermatozoides hacia el útero. Se administra vía intramuscular y protege hasta 3 meses. La primera dosis debe aplicarse entre el primer y quinto ciclo menstrual o en el post parto. Brinda una protección de 99.95%, si se usa correctamente.

3. Implante Subdérmico: Pequeña varilla flexible que se coloca debajo de la piel, en la parte superior e interna del brazo. La duración de la protección para evitar un embarazo es de tres años. Libera lenta y constante progestágeno en el torrente sanguíneo. Brinda una protección de 99.9%.

4. Píldoras: Método anticonceptivo hormonal que inhibe la ovulación y espesa el moco cervical, dificultando el paso de los espermatozoides. Debe tomarse diariamente. Si se deja de tomar puede generar alteraciones en el ciclo menstrual y afectar la efectividad. Eficacia del 99.7%, si se usa correctamente.

5. Condón Femenino: Método anticonceptivo usado por las mujeres. Es una funda amplia y delgada con un anillo en cada extremo. Se coloca en la vagina antes de una relación sexual. Tiene un anillo blando y flexible en cada extremo. Eficacia de 88% a 98% si se usa correctamente.

6. Condón Masculino: Método anticonceptivo usado por el varón. Es una funda delgada de látex. Se usa antes de la relación sexual e impide que el espermatozoide se una con el óvulo. Antes de su uso se debe asegurar que esté en buen estado, revisando la fecha de vencimiento y que no se encuentre abierto. Es uno de los únicos métodos que brindan doble protección al prevenir al mismo tiempo un embarazo no planeado y las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), incluido el VIH. La eficacia del condón usado

de manera correcta en cada relación sexual es de 97 %.

7. Ligadura de Trompas: Esterilización femenina o ligadura es un método quirúrgico definitivo que bloquea los conductos que comunican los ovarios con el útero. Brinda una protección de 99% de efectividad.

8. Vasectomía: Método quirúrgico definitivo. Consiste en una cirugía sencilla para cortar o bloquear los conductos que transportan el esperma. Brinda una protección de 99.5%. Cabe resaltar que el Ministerio de Salud está incluyendo la técnica de vasectomía sin bisturí.

Cabe resaltar que para solicitar asesoría y/o cualquiera de estos métodos, tanto varones como mujeres, pueden acercarse a cualquier establecimiento de salud público más cercano.

"YO DECIDO CÓMO"

Debido a la alta incidencia de muertes maternas y embarazos no planificados en el Perú, Pathfinder International Perú, junto al Instituto Nacional Materno Perinatal, Inppares, entre otras instituciones expertas en planificación familiar, lanzaron la campaña “YO DECIDO CÓMO”, la cual tiene por objetivo dar a conocer a la población los diversos métodos anticonceptivos que son brindados de forma gratuita en todos los establecimientos de salud públicos.