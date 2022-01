La depresión es un silencioso trastorno emocional que afecta a más de 280 millones de personas alrededor del mundo, muchos de ellos quizás ni sepan que la padecen. No es algo que debamos menospreciar, pues es considerada la primera causa de discapacidad a nivel mundial, incidiendo notablemente en las tasas de mortalidad y morbilidad.

Esta enfermedad afecta a personas de toda edad, y es muy significativa especialmente en adolescentes y personas de la tercera edad. Por ello, este 13 de enero se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión.

Con ello, se pretende sensibilizar, orientar y prevenir a nivel mundial sobre esta enfermedad, cuyas cifras han ido en aumento debido a la situación tan estresante que ha colmado los últimos dos años a causa de la pandemia.

Sin embargo, antes de la pandemia ya existía esta enfermedad, claro está, pues no solo la causa un evento tan altamente estresante como es la crisis sanitaria. Existen otros factores externos a la persona que pueden provocar esta enfermedad, así como una prestación por el lado genético.

Conocerla para enfrentarla

Según la psicoterapeuta Antonella Galli, existen factores como vulnerabilidad por herencia, lo que corresponde al aspecto genético de la depresión. Sin embargo, también existen los factores externos, como el estrés.

“Pasar por periodos de largo tiempo de estrés que contribuyen a que la persona pueda desestabilizarse emocionalmente”, indica la especialista.

“También otro factor de riesgo para la depresión es haber tenido una gran suma de pérdidas, a nivel familiar o de trabajo, o pérdidas de amigos. Es decir, cuándo dejamos de tener aquellas cosas que nos llenaban la vida y nos hacían felices”, agrega.

Tenemos que tener en cuenta también que muchas personas padecen de una depresión sin estar conscientes realmente de ello, tal como nos explica la psicoterapeuta Galli.

“Muchas veces uno puede estar deprimido y no darse cuenta y recién darse cuenta que estuvo deprimido cuando uno empieza a sentirse mejor. Eso es muy común, es algo que ocurre”, anota.

“Muchas veces uno puede estar deprimido y no darse cuenta y recién darse cuenta que estuvo deprimido cuando uno empieza a sentirse mejor", señala la especialista.

Prevenir es mucho mejor que curar

Como mencionamos, este día se ha establecido para ayudar a prevenir la depresión pero, ¿de qué formas podemos hacerlo? La especialista nos lo indica.

“Podemos prevenirla si es que estamos atentos a cómo nos desenvolvemos día a día. Es decir, si me voy dando cuenta que la anterior vez que tuve depresión me comencé a aislar, alejarme de mis amigos, dejar de hacer ejercicio o deporte. Entonces, cuando yo me doy cuenta que capaz empiezo a tener los mismos patrones de comportamiento, me empiezo a alejar de mis amigos o dejar de hacer deporte, empiezo a retomarlo, es decir, por más que no tenga muchas ganas de hacerlo, igual de todas maneras organizo mis actividades para seguir implementándolas, así hago que la depresión no se profundice más”, nos explica.

También es importante saber cómo podemos saber si es que tenemos esta enfermedad silenciosa deteniéndonos a pensar en nosotros mismos, en cómo estamos y qué es lo que hacemos diferente.

“Fíjate si no eres el mismo de antes, si es que no puede conciliar el sueño, tienes problemas para atender y concentrarte, tener la energía baja, estar irritable, te tiendes a aislar. Todos tu sentidos se han apagado, aparte lleva a una visión negativa de uno mismo: autoreproches, autoculpa, sentirte una carga. Una visión negativa de los demás, siento que nadie me comprende”, explica Galli.

Es importante resaltar que la depresión tiene un tratamiento que es eficaz, es totalmente superable aunque parezca imposible salir de un cuadro depresivo.

¿Qué podemos hacer para ayudar?

Tenemos que saber cómo actuar y reaccionar también cuando la depresión la tiene otra persona, como puede ser un amigo cercano, algún familiar o alguna persona que estimamos. Como ya mencionamos, es muy probable que muchas personas padezcan de esta enfermedad y no se den cuenta.

Por ello, tenemos que ver las actitudes de esta persona, notar algunos detalles que podemos detectar. Por ejemplo, si vemos que se están aislando, dejando de lado sus actividades o a sus amigos. Los cambios de humor o irritabilidad, estos pueden ser algunos signos de que la persona en cuestión padece de depresión.

¿Qué podemos hacer si detectamos estos comportamientos? Galli nos lo explica:

“Se recomienda que el familiar acompañe al tratamiento de la persona que tiene depresión. Que saque las consultas, que verifique que esté tomando la medicación y sobre todo que haya una apertura a no juzgar a la persona con depresión. Esto no es falta de ganas, no es falta de voluntad, la depresión es una enfermedad como cualquier otra, muchas veces es causada por el estrés a causa de una inflamación cerebral”, indica Galli.

Realizar ejercicios ayuda al estado de ánimo, reduce el riesgo de padecer estrés, ansiedad y depresión y mejora el sueño. (Foto: Pixabay)

“Es necesario que haya paciencia con la familia y entendimiento en que poco a poco va a ir recuperando su vida y como familia hay que apoyar con el tratamiento. No dejar que se aísle totalmente pero tampoco sobre exigir en metas que no va a poder cumplir en ese momento”, agrega la especialista.

La paciencia y la apertura son claves si queremos ayudar a un ser querido que tiene depresión. Y es que algunas actitudes pueden tomarse de manera negativa por la gente a su alrededor, por lo cual compartir ciertos momentos con esta persona puede ayudarle mucho.

“Podemos acompañarlo en actividades como salir más, correr juntos, acompañarlo a hacer trámites, cosas que parecen simples, pero el hecho que esté en movimiento le va a ir generando poco a poco energía”, indica la especialista.

“También conversar sobre el fondo de porque se sienta así, de que cosas le afectan. Quizás hay un rompimiento de por medio que no sabemos, quizás extrañan a sus amigos o pérdidas del año pasado. Conversas y hablar sirve mucho para que esta persona pueda procesar las vivencias y pueda encontrar otra manera de lidiar con las cosas que ha vivido”, añade.

La depresión también puede afectar a los niños

Esta enfermedad no solo ataca a adultos o adolescentes. Cada vez hay más niños que son diagnosticados con este trastorno emocional debido a una serie de factores que no difieren mucho respecto a los adultos. El factor genético es latente así como los factores externos y ambientales.

Así nos lo explica la psicoterapeuta Claudia Tassara: “Muchos nos preguntamos, ¿cómo un niño puede caer en depresión? Esto se debe a diferentes factores, como biológicos: una alteración en niveles de serotonina, este neurotransmisor presente en varias regiones del sistema nervioso central, y está relacionado con el estado de ánimo”.

Es importante saber actuar cuando notamos que niestros niños padecen de depresión. (Foto: Shutterstock)

Claramente, esta no es la única razón por la cual un niño podría padecer de esta enfermedad, el entorno social, familiar y escolar del pequeño pueden llegar a provocar un cuadro de depresión en el niño: “Puede haber otras características por la cual el niño pueda atravesar una depresión, por ejemplo, que no se sienta querido por su familia, tener un sistema educativo demasiado estricto, que esté pasando por una pérdida de un familiar por fallecimiento o un divorcio, un abandono o enfermedad. También puede ser que esté en un ambiente sumamente perfeccionista, o que presente problemas físicos, de atención, de aprendizaje o de conducta o que haya vivido una situación traumática”, explica Tassara.

¿Cómo pueden actuar los padres ante tal situación?

Si los padres detectan algún síntoma de que sus niños están deprimidos, o tienen una sospecha de que el pequeño esté pasando por un cuadro de depresión, es importante tener definido un plan de acción.

“Si es que vemos que nuestro hijo puede estar pasando por una depresión, es importante buscar ayuda de un profesional, de un psicoterapeuta y una orientación familiar”, indica la especialista Tassara.

“Si bien es cierto, el tratamiento con un terapeuta es importante, también se necesita el apoyo de la familia, como por ejemplo, disfrutar el tiempo que pasen con sus hijos haciendo cosas que le agraden, como ir de paseo, jugar juntos, cocinar, hacer manualidades, ver películas. Favorece mucho que tengan actividades donde haya emociones y estados de ánimo positivas”, agrega.

Como en todo caso de depresión, la paciencia y comprensión son claves para el tratamiento de esta enfermedad, por lo cual es bueno seguir algunas recomendaciones.

“Ser pacientes y comprensivos con el niño, cuando la depresión hace que esté irritable o malhumorado, evitar enfadarse y tratar de entender por lo que está pasando. Evite discutir con su hijo y hablarle mal, trate de tener paciencia, sea comprensivo, mantenga una relación positiva y refuerce la resiliencia con su hijo ante esta depresión”, nos comenta la especialista.

En ese sentido, también puede ser clave la forma que llevan la enfermedad los niños con la ayuda de sus padres, quienes pueden hacer que esta situación sea óptima para la recuperación de sus hijos.

“Otra forma de ayudar es asegurarse de que su hijo tenga una buena alimentación, duerma lo suficiente, haga actividades físicas cada día. Estas cosas ayudan a que tenga efectos positivos en su estado de ánimo”, explica la especialista.

“Ser pacientes y comprensivos con el niño, cuando la depresión hace que esté irritable o malhumorado, evitar enfadarse y tratar de entender por lo que está pasando", señala la especialista Tassara. (Foto: Getty Images)

Es un hecho que la depresión no escatima en edad a la hora de atacar, pues toda persona, independientemente de su edad, puede pasar por un episodio depresivo debido a muchos factores, algunos de ellos ya mencionados. Sin embargo, tenemos que recordar que esta es una enfermedad, y como tal, tiene un tratamiento con el cual se puede curar.

Por ello, es importante tomar consciencia y estar informado sobre lo que podemos hacer si pasamos por un episodio depresivo o si alguna persona cercana puede estar pasando por uno. Actuar es lo mejor que se puede hacer en estos casos.

Lógicamente, buscar la orientación necesaria es vital para poder tratar este tema tan sensible e importante, pues la salud mental es muy importante para todos en la sociedad, pese a que no se le toma muy en cuenta la mayoría de las veces. Tengamos consciencia y luchemos contra esta silenciosa enfermedad.

VIDEO RECOMENDADO:

Salud emocional: Las muchas caras que tiene la depresión null