Episodio 46# Mg. Álvaro Valdivia Pareja

Momentos de nuestra vida, como este, hacen muy difícil pensar en ideas para compartir que sean distintas a las que vivimos: pandemia, covid y muerte.

Muerte

Creo que la sola palabra evoca un sinfín de emociones y pensamientos, muchos de los cuales, quizá, sean abrumadores y cargados con mucha angustia y temor; y, siendo esto natural y comprensible, llega un momento en el cual esos argumentos parecen ser insuficientes para podernos calmar.

¿De qué me sirve saber que es normal sentir pánico, si lo sigo sintiendo? ¿De qué me sirve entender que la incertidumbre suscita naturalmente ansiedad, si parece que esta no se va a ir a ningún lado porque nadie sabe lo que va a suceder? ¿Qué hago, entonces? Reconozco mis emociones, las observo sin invalidarlas, las acojo y trato de que sean lo menos abrumadoras posibles, pero siguen allí.

¿Entonces?

Entonces, vamos un poco más profundo.

La verdad es que, el temor más profundo que sentimos en este momento, es el temor a la muerte (se acompaña del temor al sufrimiento, a la escasez económica y a la incertidumbre, claro, pero la más dura es aquella relacionada al fin de la vida). Pero, ¿no es acaso la muerte, el final natural de la vida? ¿Por qué nos da tanto temor y por qué parece que nos angustia al punto de creer que tenemos que hacer lo que sea para poder salir adelante?

Detente un momento, y, por favor, solo piensa en esto: ¿si mi mayor temor es a la muerte, y esta va a llegar para todas las personas, sin excepción alguna, no podría intentar hallar tranquilidad en esta misma idea?

La columna de hoy no tiene una guía de consejos ni viñetas con acciones a realizar, porque la situación es tan grade, que realmente hay poco nuevo que decir, que no se haya dicho ya, o que estemos efectivamente realizando. La columna de hoy tiene un solo objetivo, que es que puedas preguntarte, con mucha calma, la pregunta que inicia este episodio, y, que al realizar una reflexión, puedas quizá encontrar un poco de tranquilidad en el medio del caos.

No luches contra la muerte, no te pelees con ella, créeme; es peor.

Si necesitas ayuda, ingresa: sentido.pe

VIDEO RECOMENDADO:

¿Cómo autorregular nuestras emociones para afrontar este nuevo confinamiento?