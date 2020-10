POR ALVARO VALDIVIA PAREJA

En esta última columna de 3, sobre consecuencias psicosociales de la pandemia, me gustaría comentar un último aspecto que, definitivamente, no es menos importante: la tendencia a la desindividuación.

Esta consecuencia es particularmente importante e interesante, especialmente por el hecho de que nuestro país siempre se ha caracterizado por una tendencia al colectivismo, en el cual, las costumbres, tradiciones y distintas expresiones culturales, involucran, en gran medida, a toda la sociedad, y no solo a personas de manera individualizada. El hecho de vivir con los padres hasta una avanzada edad, la manera cómo nos relacionamos en las vecindades, etc; todo esto ha sido siempre bastante colectivista, por lo tanto, la desindividuación ha estado siempre presente; sin embargo, la manera como está expresándose ahora es un tanto distinta, ya que se rige por dos aspectos: temor e imposición.

¿A qué me refiero con esto?

1. Temor: es esta la emoción, que, en gran medida, está determinado nuestras conductas en interacción; y, esto no está mal, pues es normal sentir miedo ante las vivencias que estamos experimentando debido a la pandemia. No obstante, sería prudente que no fue solo el miedo el que nos impulsara a actuar de manera colectivista y en solidaridad con las demás personas, sino que, sería ideal que sea la información certera la que nos permitiese generar nuevos espacios de interacción.

2. Imposición: este es un tema que se vincula mucho con la obediencia a la autoridad, que es, también, una variable muy estudiada en la psicología social. Es decir, muchas de nuestras interacciones se han dado en función a evitar una sanción por parte de una autoridad, lo cual ha llevado a que, muchas veces, no estemos del todo de acuerdo con lo que sucede, pero que igual nos comportemos de la misma manera, restringiendo más aún nuestros procesos individuales en el contexto de la socialización. Entonces, habiendo revisado este panorama psicosocial en las últimas tres columnas, espertinente que podamos estar al tanto de cómo nos comportamos con otras personas que están a nuestro alrededor, considerado, especialmente, a quienes están padeciendo problemas de salud mental exacerbados por la pandemia.

