Primeros auxilios psicológicos: ¿Cómo puedo afrontar el mes de diciembre, si es difícil para mi? 3/4

EPISODIO 43

Por: Mg. Álvaro Valdivia Pareja

Siguiendo con esta entrega especial por el mes de diciembre, hoy deseo brindarte ideas específicas para la noche de Navidad, si es que presentas algunas de las dificultades que mencionaré a continuación:

1. Cuando tengo recuerdos difíciles que vienen con mucha fuerza y me hacen sentir muy mal:

Si Navidad es para ti, un disparador de recuerdos traumáticos o muy adversos, es muy probable que estos se acerquen con fortaleza en los días previos, y, más aún, durante el 24 y 25. ¿Recuerdas qué es aquello que has hecho anteriormente para poder lidiar con las emociones que esto provoca en ti? Empieza por lo que comenté en la primera columna de esta entrega: es normal sentirnos mal si es que hemos vivido experiencias difíciles, especialmente en este mes. Por favor, no te juzgues por ello, pues no es una obligación sentirse bien. Luego de ello, tómate un tiempo para decidir cuánto deseas exponerte esta noche, y pon un límite también. Si consideras que estás muy inestable, es perfectamente comprensible que busques un espacio personal de calma. Intenta focalizar tus sentidos en estímulos agradables que te permitan no prestar tanta atención a aquellos recuerdos. Te sugeriría que no consumas alcohol, pues la desinhibición emocional que éste produce, podría exacerbar tu sensibilidad. Si estás con otras personas, explícales lo que sucede.

2. Cuando alguna de las personas con las que estaré esta noche, me ha hecho o me hace daño:

¿Hay alguna forma de evitar estar en el mismo lugar? De ser así, por favor hazlo para que no te expongas a situaciones de maltrato, hostilidad o negligencia que puedan afectarte de manera aguda. En el caso de que no puedas evitar dicha presencia, trata de que tu comunicación sea gentil pero protectora, no dudes en colocar los límites físicos y emocionales que necesites. Trata de generar alianzas con otras personas presentes, para que te ayuden a afrontar la situación.

3. Cuando no deseo celebrar, a pesar de que otras personas están contentas:

En primer lugar, recuerda que no es una obligación celebrar, ni tampoco hacerlo por otras personas “para que se sientan bien”. Tienes el derecho a tener un día normal, si eso es mejor para tu salud mental. A la vez, es importante también que puedas comunicar esto a las personas que están a tu alrededor, especialmente si sientes que desean inducirte a una celebración que tú no deseas.

4. Cuando debo pasar la noche en soledad:

Sea cual sea la razón por la cual estarás en soledad, por favor, trata de no aislarte, quizá puedas tener alguna video llamada o conversación telefónica con alguien a quien aprecies. Pero, incluso si estás en total soledad, trata de generar auto compasión, serenidad y aprecio personal por ti mismo/a, ya que cultivar el auto cuidado es muy importante, sobre todo en momentos en los que la sociedad entera nos recuerda la idea de familia y de compañía.

