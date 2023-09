Independientemente de quién gane el partido de hoy entre Perú y Brasil, el fútbol despierta diveras emociones en los aficionados, especialmente cuando se trata de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Estos encuentros sacan a relucir sentimientos de identidad, afiliación, empatía y solidaridad; llenando a los aficionados de alegría y euforia. Pero también pueden llevar consigo la tristeza y la frustración, emociones que pueden tener un impacto significativo en la salud mental de las personas.

“Este deporte funciona como un espacio de proyección personal porque nos motiva, evoca momentos de gloria en nuestra memoria y nos genera expectativa de buenos resultados”, explicó Mauro Cerón, coordinador de la carrera de Psicología de la Universidad Privada del Norte (UPN).

Según el especialista, practicar fútbol o cualquier otro deporte favorece tanto al cuerpo como a la mente; ya que ejercitarse de forma regular puede prevenir la aparición de algunos trastornos como la ansiedad y la depresión. Sin embargo, señaló que ver un partido de fútbol también puede impactar positivamente en la salud mental.

“El deporte fomenta en el ser humano la disciplina, la unión y la capacidad de regular emociones, además de generar un conjunto de hormonas como la oxitocina que, sumado a los otros beneficios, nos prepara para un estado emocional saludable”, comentó Cerón.

Algunos beneficios que brinda el fútbol a la salud mental y emocional de los espectadores son:

Reduce el estrés

Si eres parte del público, ver un partido de fútbol reduce los niveles de estrés porque se vive cada jugada con intensidad, lo que ayuda a canalizar y regular las emociones al culminar cada partido.

Ejercita la memoria y la concentración

Durante los 90 minutos de la competencia, el cerebro solo se concentra en los movimientos del equipo, que se desenvuelve organizadamente sobre el campo del juego. Esto nos desconecta y nos alivia de nuestras preocupaciones.

Asimismo, esta actividad visual permite ejercitar la memoria e intercambiar conocimientos entre los aficionados, mejorando la agilidad mental.

Estimula la liberación de hormonas de felicidad

Cuando disfrutamos un partido de fútbol, se liberan las hormonas de felicidad, como la endorfina que da sensación de bienestar y puede favorecer a la reducción del dolor, en caso de personas con enfermedades.

Mejora el estado de ánimo

Durante un campeonato de fútbol, se generan emociones de alegría y júbilo en los espectadores, aumentando así el bienestar emocional.





Hinchas. (Foto: César Bueno/ GEC).





¿Cómo cuidar la salud mental?





Si bien el fútbol permite al aficionado entretenerse y estimular la liberación de endorfinas y hormonas de felicidad, el especialista advirtió que también se pueden experimentar emociones como angustia, el estrés, la tristeza y la ira.

“El fútbol es un espacio donde se encuentran todo tipo de emociones, desde frustración hasta algarabía. Lo importante es aprender a regularlas y nunca reprimirlas”, añadió el especialista.

Para mantener un estado emocional saludable, recomendó visibilizar las emociones, compartir la experiencia con amistades y familiares y tomar con calma los resultados, independientemente de si son positivos o negativos.

“Una persona que es fanática no puede reconocer la derrota y no tiene la capacidad de regular sus emociones ante los resultados. Incluso puede llegar actuar de manera ofensiva y violenta, un rasgo que demuestra una patología y que no es consecuencia de la actividad deportiva”, concluyó.

Por último, indicó que no se debe confundir el amor a un deporte con el fanatismo. En el caso de un hincha de un equipo o selección, ver un partido de fútbol despertará emociones positivas y conductas adaptativas de desarrollo, mientras que el fanático podría llevar hacia conductas desadaptativas o negativas.