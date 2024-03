Los familiares de los estudiantes deben tener cuidado con el contagio de piojos en el colegio ahora que los más pequeños retornan a las aulas. La presencia de estos bichos puede afectar la capacidad de concentración de los escolares durante las clases.

El Instituto Nacional de Salud (INS) advirtió que la proliferación y contagio de piojos en los colegios puede producir lesiones e infecciones en el cuero cabelludo y el cuerpo de escolares.

Las dolencias ocasionadas por el excesivo escozor y la generación de heridas genera también falta de concentración en las clases, irritabilidad, pérdida de sueño y de apetito.





Frente a esa situación señaló que es muy importante que las familias en general adquieran buenos hábitos de limpieza como la revisión diaria del cuero cabelludo de los niños y en el caso de descubrir liendres y piojos, además del tratamiento que se aplicará, es necesario conocer en qué lugar ocurrió el contagio

“El piojo tiene un ciclo de vida; la hembra grávida reproduce los huevitos, llamados liendres, que se implantan muy pegado a la raíz del cuero cabelludo. El piojo recién nacido se llama ninfa y se contagia por el frecuente contacto cabeza con cabeza, el piojo no salta, solo se pega al cabello”, dijo Manuel Espinoza, médico del INS.

“No es necesario cortar el cabello totalmente ya que tiene un impacto psicológico sobre el niño, esto no garantiza que no vuelva a tener estos bichos”, advirtió tras señalar que no se debe usar sustancias tóxicas para el ser humano como petróleo, kerosene y derivados porque el piojo de la cabeza no transmite enfermedades. Estos insumos son muy usados en zonas rurales debido al difícil accesos a medicamentos o dermatólogos.

Si la piel de su hijo es muy sensible, intente buscar la opinión de un dermatólogo y pida un tratamiento adecuado para él.





