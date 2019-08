Estos son los signos de alerta de una relación tóxica, según EsSalud

Las relaciones tóxicas pueden presentarse a través de episodios de violencia psicológica, como miedo e inseguridad y manipulación. Y si no es cortada a tiempo, puede transformarse en un escenario patológico o trágico, advierten los especialistas del Seguro Social de Salud (EsSalud).

¿CÓMO IDENTIFICARLAS?

El doctor Carlos Vera Scamarone, médico psiquiatra del hospital de Emergencias Grau explica que los modos más más comunes de manipulación se dan a través de la culpa, impartir temor o acciones que invitan a sentir preocupación por temas no concernientes a la pareja o

de interés común, sino solo del interés del agresor.



“No eres libre de pensar, decidir o actuar; tienes la necesidad de consultarlo todo; no dispones de tu dinero por completo; no puedes vestir como quieras; no puedes llegar a la hora que quieras a casa; no puedes ofrecer tu punto de vista... Estos son algunos signos de alerta de una relación tóxica y eminente maltrato psicológico” , alertó el especialista.

Este nivel de manipulación puede llegar a perjudicar el bienestar del otro, destruyendo su autoestima, expresando adjetivos calificativos

denigrantes, comparaciones con parejas anteriores o personas de su entorno.

NO ESTÁS SOLA

Si tu pareja ejerce violencia psicológica sobre ti, debes acudir a cualquier instancia policial y/o judicial para dejar sentada esta situación.