Médicos del Hospital Loayza reemplazaron una válvula aórtica con novedoso procedimiento de cateterismo cardiaco (TAVI) a través de una compleja operación que ayudó a un hombre de 85 años.

Luis Solís Mundaca (85) un adulto mayor que tenía miedo de dormir o de realizar algún esfuerzo físico, debido a la falta de aire que le impedía respirar con normalidad, además del dolor de pecho, fatiga y mareos que presentaba durante el día, como consecuencia de la insuficiencia cardiaca y estenosis aórtica severa que presentaba, las cuales quedaron atrás gracias a que fue intervenido quirúrgicamente.

El Dr. Fernando Torres Vega, jefe del Servicio de Cardiología de este establecimiento de salud detalló que: “el reemplazo de válvula aórtica es una intervención de alta complejidad mínimamente invasiva, realizada sobre todo en adultos mayores que no se encuentran en condiciones de soportar una cirugía de tórax abierto, pero que tengan, mediante exámenes exhaustivos, aptitudes para ser candidatos.”

Este es el caso del paciente, quien también padece de diabetes, enfermedad renal crónica y ha tenido múltiples ingresos por emergencia y varias estancias hospitalarias, siendo el primer beneficiado con este procedimiento en el hospital.

Novedoso Procedimiento





El especialista en cardiología intervencionista Fernando Taype Carbajal, señaló que este procedimiento consiste en introducir un catéter con un balón inflable junto al dispositivo de reemplazo. Ello, mediante una incisión en la ingle, alcanzando la arteria femoral y llegando hasta el corazón y la válvula defectuosa, todo esto guiado por un equipo de fluoroscopia portátil o arco en “C”.

(Foto: Difusión).

Una vez en la válvula dañada, se procede a inflar el balón el cual expandirá la nueva válvula mejorando así el flujo de sangre que bombea el corazón a las diferentes zonas del cuerpo. Posterior a la intervención el paciente fue ingresado a la Unidad de Cuidados Intensivos Coronarios para observación, siendo dado de alta dos días después, mostrando una mejoría notable y una mejor expectativa de vida.





Testimonio de vida





Por su parte, Luis Solís Mundaca narró que su temor siempre ha sido el ir a dormir y no despertar más, por sus problemas al corazón y las enfermedades que tiene. Sin embargo, eso no lo limitó.

“Cuando los doctores me comentaron sobre este procedimiento, me alegré porque me dieron una segunda oportunidad y puedo decir que después de 3 días de mi cirugía me siento como nuevo, con ganas de regresar a mis actividades y con mi familia”, agregó.

(Foto: Difusión).

Al respecto, el especialista indicó que el paciente debe tener ciertos cuidados de aquí en adelante, como: comer saludable, no hacer fuerza en exceso, mantenerse activo y acudir a sus chequeos médicos de manera puntual.

Finalmente, el galeno destacó que el servicio viene realizando gran cantidad de procedimientos de cardiología intervencionista con resultados clínicos importantes para la población, así como el abordaje de casos complejos, cuyos resultados, han sido exitosos.





