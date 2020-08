Al teléfono está Juanita. Cuenta su vida. Llama Miguel para decirle que no se rinda. Al medio, Rachel Watson, escuchando los testimonios. Los oyentes aconsejan a otros oyentes. “Ellos son los expertos que hablan”, me dice la psicóloga sobre una escena que se repite en el programa nocturno de radio Viviendo en tiempo de coronavirus, que conduce vía RPP. Y lo dice con la emoción del deber cumplido.

En los tests de orientación vocacional siempre aplicaba para carreras profesionales de servicio. Asegura que la psicología está unida a su forma de ser. ¿Hacer radio también es como una terapia? “El testimonio de las personas me ayuda. Siento mucho agradecimiento de tener la oportunidad de escuchar a otras personas. Es parte del sentido de vida”, responde la especialista de padre inglés y madre peruana.

Conduce el programa de radio desde casa. Confinada. Un psicólogo también tiene miedo, comento con inocencia. “¡Por supuesto!”, responde en voz alta. “El reto es qué hacemos con nuestras emociones”, agrega por teléfono.

-Cuando llegó el COVID-19 había que aceptar que teníamos que estar encerrados. Luego vino el miedo a salir. Y ahora, de alguna forma, vivimos entre extremos: quienes salen a reuniones sociales y quienes prefieren seguir confinados. ¿Cómo afrontar esta etapa de la pandemia?

Lo que tiene que prevalecer es el autocuidado y también la responsabilidad. No hay que forzar las salidas. Y si sales, hazlo con precaución. La gente que está saliendo como si nada pasara no está teniendo conciencia de su propio cuidado ni hacia los demás. Vivimos una situación en la que mis acciones repercuten en los demás.

-¿Cómo equilibrar la necesidad de socializar y el tener que quedarse en casa?

Los vínculos sociales son importantísimos en nuestro desarrollo y bienestar. Pero hay épocas en las que tenemos que aprender a posponer ciertas necesidades por prioridades más vitales. Busquemos vías alternativas sin contacto presencial y aprovechemos lo tecnológico. Pero, por ejemplo, compartir el vaso en una reunión es irresponsabilidad y negligencia. Hay otro factor importante en algunas personas: sensación de invulnerabilidad, pensar que a mí nunca me va a pasar nada, que los demás son exagerados. Y así relativizamos el peligro. Hay que ser humildes para reconocer que este virus puede atacar a cualquiera. Y ojo, no me refiero a las personas que tienen que salir a trabajar. Una persona que no se cuida no se quiere a sí misma ni es capaz de querer a otros.

-El amor de pareja es un sentimiento que se ha visto afectado, de alguna forma, por la pandemia, ya sea por el confinamiento o por la distancia social. Veo parejas en la calle agarradas de la mano pero con mascarilla. ¿Cómo amarnos en tiempos de pandemia?

Incluso, las personas que están solas y quieren buscar pareja. Las parejas que viven separadas tienen que encontrar formas de verse con precaución. No puedes tener un encuentro sexual si no te haces una prueba (de COVID). Pero muchas parejas se están sosteniendo emocionalmente: qué tan cerca estoy aunque físicamente no sea así, cuánto conversamos, si me preocupo o no por esa persona. Parte de esta situación es aceptar lo que está pasando; si no lo aceptas, te quedas anclado en el pasado, y la vida ya cambió, fue algo que no pudimos controlar.

-¿Cuáles son las preguntas más frecuentes que recibes en la radio?

Cómo manejar el encierro. Siempre les digo, y lo estoy aplicando a mí misma: es un momento en que la vida te pone en contacto contigo misma. Nunca se nos ha dado este paréntesis para encontrarnos con nosotros. El problema es que la gente huye de sí misma. Siente tu cuerpo, tus pensamientos. Ahí irán emergiendo las preguntas, cuestionamientos, reforzamientos. Repasa tu historia y ponte un sentido de vida.

-¿Los menores son los que mejor están afrontando este momento?

Para el niño, todavía la familia es su mundo. Creo que pueden llevar mejor la situación si la familia cumple con algunos requisitos: un ambiente tranquilo, que la familia se preocupe por jugar con él. En el caso de los adolescentes, según mi experiencia, siento que lo están pasando peor, porque ellos sí necesitan para su desarrollo el grupo de amigos. Capaz puedes propiciar que por Internet no pierdan contacto con sus amistades.

-Pero, sin duda, el adulto mayor es el más afectado.

Sí, sobre todo si viven solitos. Si vives con un adulto mayor, trátalo bien, dale compañía, pasa tiempo con él, atiéndelo. Y si está solo, tienes que estar muy presente virtualmente o por teléfono. La soledad es un factor que mata a las personas mayores.

-La salud mental del país es más crítica ahora.

De todas maneras. Pero también mucha gente está sacando el lado bueno de esta situación.

-¿Qué es lo bueno?

Se recuperó el espacio familiar. Los padres han podido disfrutar tiempo con sus hijos, que estaban abandonados con padres trabajando todo el día fuera de casa.

-Creo que esta pandemia se irá despejando hacia 2022. ¿Cómo estar fuertes mentalmente?

Hay que aprender a vivir desde el agradecimiento y no desde la queja, desde lo que sí tenemos y podemos hacer, y no desde lo que se nos ha quitado. Es una excelente oportunidad para aprender a dominar nuestras emociones, para trabajar nuestros miedos. Hay que reforzar nuestra autoestima. El que no se cuida no se quiere. Y algo bien importante es buscar ayuda si la necesito.

-¿Seremos mejores, peores o iguales?

No se puede generalizar, pero creo que quien aprovecha para bien este momento hace contacto consigo misma y se plantea un sentido de vida; lo más probable es que sea mejor. Pero si lo vives como una desgracia –que lo es, no quiero minimizarlo–, desde la queja y te dejas vencer, seguirás igual o serás peor.

AUTOFICHA:

- “Soy Rachel Watson Delucchi. Tengo 49 años. Nací en Lima. Mi padre fue inglés. Él viajaba mucho y en la época que se quedó en Perú conoció a mi mamá. Estudié Psicología en la Unife. Doy consultas, trabajo en RPP y soy coordinadora del Departamento de Psicología en un colegio”.

- “He escrito dos libros de autoayuda: ¡Auxilio! ¡Tengo que exponer! y Reconciliarse con el espejo. ¿Cómo prevenir trastornos de alimentación? Se viene un libro nuevo, pero todavía es secreto (ríe). Y tal vez se viene un espacio en redes, pero estamos en proceso”.

- “En RPP, radio y televisión en simultáneo, estoy lunes, martes, jueves y viernes, de 4:30 p.m. a 5 p.m. con el doctor Elmer Huerta. Los jueves estoy en Encendidos, de 12:30 a 1 p.m., también TV y radio. Y conduzco en la radio Viviendo en tiempo de coronavirus, de lunes a viernes, de 10 p.m. a medianoche”.

