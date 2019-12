Esta noche despediremos al año 2019, dando inicio al 2020.

Esta, probablemente, sea también una fecha difícil para quienes tenemos problemas, y, al igual que en Navidad, es importante darnos un espacio para poder focalizarnos en agradecer por lo que tenemos.

Sé que suena trillado, especialmente cuando nuestros problemas emocionales son importantes, pero, ¿te das cuenta de lo maravilloso que es el simple hecho de que puedas leer estas líneas? ¿El hecho de que no deba ser alguien más que lo haga por ti y, que, de manera independiente y voluntaria, puedas regresar a leer esta columna todas las veces que desees? ¿Has probado agradecer tu visión? ¿Y así como eso, el tener un lugar donde dormir y alimentación básica para poder mantenerte?

Te pediría que hagas un viaje, quizá no a otro lugar físico, si no te es posible, pero sí a tu interior, a aquel lugar en el que todas tus emociones emergen, y trata de focalizarte al menos por un momento, no en aquello que te genera dolor o sufrimiento, sino en lo que te permite vivir esta gran aventura llamada vida. Cuando tenemos ansiedad y depresión, solemos olvidar que nuestros primeros auxilios psicológicos son también aquellas pequeñas cosas que hace que nuestra vida sea menos difícil: como ese café de la mañana o aquella almohada bajo tu cabeza. ¿Cómo nos sentiríamos, si, además de nuestros problemas emocionales, tuviésemos también carencias de supervivencia o primera necesidad, como mucha gente tiene?

No hagas resoluciones si sientes que van a generar mucha presión para ti, o, más bien, hazlas cuando creas que van a aportar algo mejor para tu vida. El objetivo de una resolución no es generar ansiedad, sino, en cambio, encaminarnos hacia una trayectoria de serenidad, compasión y auto respeto.

A medida que se acercaba el final del año, tuvo la oportunidad de celebrar todos los logros que ha conseguido en su vida. Se tomó los minutos necesarios para repasar todas aquellas cosas que había hecho y que le habían dibujado una hermosa sonrisa en el rostro, y un recuerdo cargado de gratitud y nostalgia bonita. Vio todos sus problemas y sus tristezas, pero decidió solamente prestarle atención a lo que le hace sonreír; y eso, fue mejor que cualquier resolución.

Si necesitas ayuda, puedes visitar: sentido.pe