Primeros Auxilios Psicológicos: La importancia de la prevención del suicidio en el mundo

EPISODIO 34

El 10 de setiembre, se celebra el Día internacional de la prevención del suicidio, en todos los países del mundo. Esta fecha es especial e importante ya que visibiliza la importancia de hablar abiertamente del tema, para poder sí ayudar a las personas que lo necesitan; en este trabajo, el silencio puede ser el peor enemigo.

Pero, ¿qué es lo que realmente se puede “celebrar” en un día así? En realidad, muchas cosas:

1. La posibilidad de ofrecer ayuda a quienes piensan en acabar con su vida.

2. Los esfuerzos conjuntos, entre investigación, prevención y psicoterapia, para hacer que la suicidología sea cada vez más conocida.

3. La vida misma, o, mejor aún, la sensación subjetiva de que se puede tener una vida que valga la pena vivirse.

Quisiera detenerme en el punto 3 ya que es importante comprender esa idea de manera apropiada: para todas las personas que sufren, evidentemente podemos comprender que pueden pensar que la vida no es agradable. Quienes han vivido experiencias de maltrato, negligencia, abuso, etc; o, quienes viven con diagnósticos psiquiátricos severos, problemas emocionales, físicos o de falta de integración social – comunitaria, etc, tendrán, comprensiblemente, una visión de la vida distinta a quienes no han tenido dichas vivencias.

Por ello, la idea de un día internacional de la prevención del suicidio, no es el que las personas sigan viviendo una vida de sufrimiento, sino, más, bien, poder otorgarles la ayuda y herramientas necesarias para que puedan encontrar una salud mental más apropiada, una re significación de lo que han vivido y, por qué no, un propósito para su vida. Y, aun cuando esto no es sencillo, la empatía de seres queridos y la ayuda profesional son dos herramientas muy valiosas.

Si tú estás sufriendo y pensando en acabar con tu vida, por favor:

1. Busca ayuda. Tu sufrimiento es válido y merece ser escuchado.

2. No te aísles, por más que sientas ganas de ello.

3. Busca apoyo en personas significativas.

4. Recuerdas momentos de tu vida en los que te hayas sentido mejor, así como las estrategias que sueles utilizar para calmarte.

5. Busca ayuda profesional.

Por más que parezca, no estás solo o sola en esto.

Si necesitas ayuda, ingresa: sentido.pe

VIDEO RECOMENDADO:

Elmer Huerta: “Descuidamos como sociedad muchísimas veces las emociones”