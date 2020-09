¿Alguna vez has escuchado a alguien decir que no entiende por qué su ser querido sufre tanto si siempre se le ha dado mucho amor? O, quizá has escuchado decir que: “el amor lo supera todo” en alguna ocasión. ¿Será que el amor es lo suficientemente fuerte como para erradicar problemas de salud mental importantes? Incluso, ¿para prevenir un suicidio?

Indudablemente, el amor es una de las expresiones más bonitas y sanadoras que los seres humanos podemos ofrecer y recibir. El amor nos permite establecer vínculos, sentirnos querido(a)s y protegido(a)s, así como, también, que hay alguien más a quien le importamos y que desea que estemos bien. Pero… esto no es suficiente cuando alguien vive con problemas psicológicos, especialmente, si estos son severos.

Quisiera que esto se comprenda bien. Esta columna no pretende presentar una crítica o una invalidación al amor. Tampoco se trata de un cuestionamiento hacia el afecto que podemos sentir por las personas que queremos. En realidad, es todo lo contrario. La columna de hoy busca sensibilizar a todos y todas con respecto a un tema concreto, pero muy importante: el amor no es suficiente.

Sin embargo, es justamente el amor lo que podría ayudarte a reunir los recursos necesarios para que puedas ayudar a quien sufre: informarte sobre lo que sucede, buscar ayuda profesional, apoyar en el proceso de recuperación, entender lo que le sucede desde la perspectiva misma de quien lo vive etc.

Por ello, permite que el amor te guíe en el camino de la mejor toma de decisiones, y, has que sea ese amor el que permita que la persona a quien quieres confíe en ti, que se sienta acompañada en su camino y que tenga a quien acudir cuando lo necesita, pues, sin duda, el afecto positivo hace que muchos problemas severos puedan sentirse menos severos o pesados.

Y, si alguna vez te has cuestionado si “no amas lo suficiente” a alguien que sufre, piensa en lo siguiente:

· Los problemas de salud mental tienen varias causas, no solo la falta de afecto.

· Sólo podemos ayudar a quienes desean recibir ayuda, e, indudablemente, podemos persuadir, con mucho afecto, a que la acepten.

· Si el amor fuese suficiente, probablemente no existirían profesionales de salud mental.

· El amor sí ayuda, pero la cura necesita más recursos.

· ¿Te ha preguntado cuánto te quieres a ti mismo/a, también?

