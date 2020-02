Primeros auxilios psicológicos: Duelo por suicidio, vivir sin respuestas (1/3)

Episodio 11

Quisiera empezar esta columna diciéndote que, si has perdido a algún ser querido, por la causa que fuese, lamento mucho tu pérdida.

Y, a quienes han sufrido dicha pérdida debido a suicidio, esta y las siguientes 2 columnas son para ustedes, pues sé de manera personal, y sin duda alguna, que esta es una de las experiencias más extremas que cualquier persona puede vivir.

Por favor, considera lo siguiente:

1. Es normal vivir un cúmulo de emociones de intensidad aguda que se mezclan y cambian de un momento para otro. Puedes sentir una emoción en un momento y al tener un recuerdo, esta puede cambiar de manera drástica. No estás perdiendo la razón, estás afrontando algo tan extremo, que tu cuerpo, tu cerebro y tus emociones necesitan darse el permiso de colapsar por momentos y sentir lo que necesites, naturalmente sentir. Este es un tema de suma importancia, el cual abordaré en la columna de la próxima semana.

2. El término “sobreviviente a pérdida” por suicidio une a todas aquellas personas que hemos vivido esta experiencia, se por alguien tan cercano como un hijo, hija, mamá, papá o hermanos, o cualquier otro vínculo humano.

3. No importa cuánto tiempo haya pasado, no te preocupes en pensar que estás viviendo un “duelo enfermizo o patológico”, incluso si es que un/a profesional de salud mental te lo dice; lamentablemente, hay muy pocos colegas que conocer bien esta realidad. Y, no los culpo. En nuestra formación profesional, nunca nos hablan de suicidio, menos aún de duelo. Es un tema tan tabú que “no existe”. Además, las pocas teorías e intervenciones terapéuticas sobre duelo por fallecimiento que nos enseñan, nunca incluyen suicidio.

4. El auxilio psicológico más importante de hoy: no busques más un por qué.

Sé que es difícil y que, muchas veces, intentamos encontrar una lógica a lo sucedido, sea por evitar que alguien más lo haga o sea por simplemente entender. Pero es muy importante que APRENDAS A VIVIR SIN RESPUESTAS, pues la única persona que sabía por qué deseaba quitarse la vida, ya no está. Sé que es muy duro pensar que nunca obtendrás una respuesta, pero será mucho más duro e invalidante el seguir buscando algo que no encontrarás al 100% y que sólo elevará las emociones que ya sientes, entre las cuales, muy probablemente haya culpa. Pero, es importante que sepas esto: no fue tu culpa ya que el suicidio es un acto voluntario.

Si necesitas ayuda, puedes visitar:

sentido.pe