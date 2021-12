Las emergencias médicas como consecuencia de descargas eléctricas, ataques cardiacos o ahogamientos son cada vez más frecuentes en el país. Este tipo de hechos, que puede ocurrirle a cualquier persona ya sea en su casa o en su centro de trabajo, ha llevado a muchos peruanos a capacitarse en reanimaciones cardiopulmonar, también conocida como RCP.

Y es que la aplicación de este tipo de procedimiento de emergencia puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte cuando alguien deja de respirar o su corazón cesa de latir. Una rápida intervención es fundamental mientras se espera la llegada de paramédicos o se traslada a la víctima hasta un hospital.

Pero ¿qué tan fácil es realizar RCP? A continuación, te damos algunos consejos para que aprendas a aplicar estas maniobras y puedas emplearlas en caso estés presente en una emergencia como las antes descritas.

¿Cómo hacemos una reanimación cardiopulmonar?

“En primer lugar, antes de la aplicación del RCP se debe valorar el nivel de consciencia y de respiración del afectado. En caso no responda y no respire, se llama a una central de emergencia y luego procedemos a aplicar la RCP. Recordemos que no solo basta de la aplicación del RCP incluída la desfibrilación precoz de ser necesaria, sino que el afectado debe ser trasladado hasta un centro hospitalario o similar para que continúe con un adecuado tratamiento”, afirma Dr.Álvaro Prialé, responsable de la Clínica de Simulación de la Universidad Científica del Sur.

Para la aplicación del RCP, debemos colocar nuestros brazos de manera perpendicular y totalmente estirados sobre el tórax del afectado. Luego, ponemos la base o talón de una de nuestras manos sobre el esternón en el centro del tórax del afectado, y colocamos nuestra otra mano sobre la primera entrelazando los dedos.

Desde el primer minuto, se deben hacer 30 compresiones rápidas (entre 100 y 120 por minuto), profundas (cinco centímetros no más de seis), y constantes (minimizando las interrupciones), intercaladas con dos ventilaciones (de conocer la técnica y estar dispuestos a brindar respiración boca a boca), de lo contrario solo mantener las compresiones (hands only) sobre el talón de la mano

“Posterior a ese paso y en caso se cuente con un desfibrilador, este debe ser usado inmediatamente siguiendo las instrucciones de voz del aparato, y luego se debe continuar con las maniobras de RCP hasta que llegue la ayuda especializada”, agrega.

¿Cómo practicársela a un niño?

En el caso de los adultos, se empieza directamente con las compresiones porque la causa más frecuente de la emergencia suele ser cardiológica (arritmia fatal), pudiendo obviarse las respiraciones. Sin embargo, en los niños siendo la causa más frecuente de la emergencia un problema respiratorio (ya sea por enfermedad respiratoria o atragantamiento), se deben practicar las respiraciones intercaladas con las compresiones necesariamente.

“Aprender estas técnicas es de suma importancia, pues cuando uno menos lo espere puede estar frente a una víctima y salvarle la vida a una persona con estas maniobras. Para estos casos, la Universidad Científica del Sur cuenta con una Clínica de simulación con espacios y tecnología de última generación que permite aprender estas técnicas de la mejor manera posible”, refiere la especialista.

Actualmente, la casa de estudios viene capacitando a sus médicos para que puedan atender cualquier tipo de emergencia a través de un programa articulado en primeros auxilios y RCP.

