Acudir al ginecólogo desde la pubertad es muy útil para que la adolescente despeje cualquier duda que tenga sobre su cuerpo y sexualidad, a fin de prevenir situaciones que pongan en riesgo su salud. Aunque no existe una edad específica para ir a la primera consulta ginecológica, se aconseja que sea antes de la primera menstruación; sin embargo, casi siempre ocurre después del primer periodo señala el doctor Raúl Chumpitaz, ginecólogo del Centro Médico Plaza Lima Sur de la Clínica Ricardo Palma.

En la primera cita, el especialista le hará una serie de preguntas a la adolescente para saber cómo se encuentra. Muchas veces no es necesario realizar un tacto vaginal, solo un examen físico simple y rutinario de exploración de los genitales externos.

Durante la consulta el médico también responde todas las preguntas de la paciente y le explica la importancia de que conozca su cuerpo para detectar en forma precoz cualquier cambio sospechoso. La evaluación ginecológica completa solo se efectúa si la menor tiene una vida sexual activa o se sospecha de alguna enfermedad.

Todo lo que se diga en la cita es confidencial. Así que la menor puede hablar con absoluta transparencia y sinceridad. El día de la consulta la paciente debe llevar los siguientes datos: edad en que tuvo su primera menstruación, cómo son sus reglas, qué siente antes y después de su periodo, cuándo fue el primer día de su última menstruación y cuántos días dura su regla.

En tanto, se aconseja a la paciente no acudir durante su periodo, ser lo más veraz con la información, pues de ello depende la evaluación, ir a la cita después de 4 días de haber concluido la menstruación, si tiene relaciones sexuales, no tener intimidad 3 días antes de la consulta. Ir al ginecólogo es algo natural en la vida de toda mujer, no hay que tener miedo ni temor.