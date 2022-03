El Día Mundial de la Salud Bucal se llevó a cabo el 20 de marzo, para recordarnos que es necesario concientizar y promover en la población la importancia de tener una correcta higiene bucal, ayudados de buenos hábitos y consultas periódicas, ya que una boca sana está directamente relacionada con mantener un cuerpo sano.

“La población debe entender que la boca no es un sistema aislado, al contrario, es un componente fundamental de todo el organismo y su salud influirá en todo el cuerpo. Por otro lado, es la vía de ingreso y de trasmisión para cualquier virus, bacteria o microorganismo que pueden afectar a todo el sistema. Ejemplo de esto es el COVID-19, pues en la boca se concentra una buena cantidad de carga viral, que no es otra cosa que la multiplicación del virus, incrementando la severidad de la enfermedad y sus secuelas”, sostuvo Ítalo Funes Rumiche, cirujano dentista especialista en Cirugía Bucal y Maxilofacial y ex directivo del Colegio Odontológico del Perú.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que en el 2021 más de 3.500 millones de personas en el mundo padecen enfermedades bucales, siendo la más frecuente las caries con 2.300 millones de personas afectadas. La periodontitis, la principal causa de pérdida de dientes, es otra de las enfermedades prevalentes que afecta a 267 millones de personas, especialmente a los adultos. Además, el cáncer de labios y cavidad oral se encuentran entre los 15 cánceres más comunes del mundo.

Otro dato importante y preocupante que señala la OMS es que, en el contexto de la pandemia, las desigualdades en la salud bucal se incrementaron aún más dado que los servicios odontológicos han experimentado la mayor cantidad de detenciones, con el 60% de los países informando interrupciones parciales y el 17% interrupciones graves o completas de dichos servicios.

En ese sentido, el doctor Ítalo Funes Rumiche sostiene que, para mantener y promover una salud bucal adecuada, la correcta higiene bucal juega un rol importante y se debe empezar desde casa, estableciendo una rutina diaria que incluya:

Un cepillo de dientes de alta calidad y adecuado para cada edad. El cual debe ser usado como mínimo 3 veces al día. Una pasta dental fluorada. Colutorio o enjuague bucal formulado con CPC (Cloruro de Cetilpiridinio), que será el complemento ideal para prevenir enfermedades bucales.

Finalmente, Funes indica que, si se toman en cuenta estas recomendaciones, así como las visitas periódicas preventivas al cirujano dentista y la búsqueda de especialistas de la estomatología según la complejidad del tratamiento, conseguiremos una calidad de vida mucho más sana.

Dato Covid-19: ¿Qué es el cloruro de cetilpiridinio (CPC)?:

Es un antiséptico seguro y eficaz, que ha demostrado eficacia en la disminución de determinados bacterias, hongos y virus. Es ampliamente utilizado en pastas dentífricas y colutorios para la prevención de enfermedades bucales. Hoy viene siendo estudiado por prestigiosos laboratorios de Europa como IrsiCaixa quienes demostraron que la membrana del virus SARS-CoV-2 se rompe al entrar en contacto con el CPC.

Cabe resaltar que, los colutorios NO se atribuyen como elementos que eliminan el COVID, pero pueden ser implementados como una estrategia para prevenir los contagios y disminuir la carga viral, por ende, las manifestaciones severas de la enfermedad.