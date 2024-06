Llega el frío, y todos sabemos lo que eso significa: temporada de gripe y resfriados. Es casi como si los gérmenes de estas afecciones llegaran con la primera ráfaga de invierno. Sin embargo, éstos están presentes todo el año, entonces, ¿por qué la gente se enferma más cuando hace frío?

Resulta que el propio aire frío daña la respuesta inmunitaria que se produce en la nariz. De hecho, reducir la temperatura del interior de la nariz en tan solo 5 °C mata a casi el 50% de las células que combaten virus y bacterias en las fosas nasales, según un estudio publicado por The Journal of Allergy and Clinical Immunology.

A todo ello se añade que durante esta temporada es habitual acudir a espacios cerrados donde hay una mayor concentración de personas, facilitando la transmisión de microorganismos por vía aérea. Por ello, Auna Salud recomienda revisar los siguientes síntomas e indicadores clave para ayudarte a determinar si padeces alguna dolencia:





Gripe (Influenza)

Síntomas comunes: Fiebre alta, tos seca, dolores musculares, fatiga, dolor de garganta y congestión nasal.

Tratamiento y prevención: Para prevenir la influenza, Auna enfatiza la importancia de la vacunación anual. En caso de sospechar de esta enfermedad, acude al especialista para tratar tus síntomas.

COVID-19

Síntomas comunes: Fiebre, tos seca, fatiga, pérdida del gusto o del olfato, dificultad para respirar, dolor muscular y dolor de garganta.

Tratamiento y prevención: Se basa en la vacunación, el uso de mascarillas, el distanciamiento social y la higiene frecuente de manos. Es importante no automedicarse y siempre revisar que no seamos alérgicos a los componentes que nos administran. En casos más graves, es fundamental buscar atención médica para un manejo adecuado y oportuno de la enfermedad.

La adherencia al tratamiento es sumamente importante para garantizar la calidad de vida del paciente.





Asma

Síntomas comunes: Dificultad para respirar, tos persistente, sibilancias y opresión en el pecho.

Tratamiento y prevención: Es importante evitar el polvo, el moho, el humo y ciertos alérgenos. Además, se recomienda mantener una limpieza regular del hogar y utilizar filtros de aire. Los medicamentos, como los broncodilatadores y los corticosteroides inhalados, son fundamentales para controlar los síntomas y prevenir ataques, en pacientes que cuentan con este diagnóstico son claves. En caso nunca hayas sido diagnosticado, es recomendable ser evaluado por un neumólogo.

Sinusitis

Síntomas comunes: Congestión nasal, dolor y presión facial, dolor de cabeza, secreción nasal espesa y pérdida del sentido del olfato.

Tratamiento y prevención: Utilizar descongestionantes nasales, soluciones salinas y, en algunos casos, antibióticos si hay una infección bacteriana. Es crucial mantener las fosas nasales limpias y bien hidratadas. También se recomienda evitar ambientes secos y polvorientos, y usar un humidificador en casa.

Tos seca

Síntomas comunes: Tos que no produce moco y sensación de irritación en la garganta.

Tratamiento y prevención: Esta afección puede aliviarse con varios remedios caseros y cuidados. La guía de Auna aconseja consumir líquidos tibios, hacer gárgaras con agua salina y ajustar la humedad de la habitación. Es importante evitar el consumo de alcohol y el uso de medicamentos sin prescripción médica. Si la tos persiste, se debe consultar a un médico para descartar enfermedades subyacentes.

Recuerda que abrigarse adecuadamente este invierno no solo te mantiene cálido, sino que también ayuda a prevenir la disminución de la inmunidad en las fosas nasales, reduciendo así el riesgo de contraer enfermedades respiratorias. Mantener una buena higiene, vacunarse y seguir las recomendaciones puede marcar una gran diferencia en tu salud y bienestar. Para más información sobre cómo diferenciar y manejar estas afecciones, descarga la guía completa haciendo click aquí.





