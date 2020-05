Investigadores peruanos se han unido al proyecto global ‘Solidarity’ de la Organización Mundial de la Salud, cuyo objetivo es encontrar un tratamiento seguro contra el COVID-19. Los medicamentos remdesivir, ritonavir/lopinavir e Interferón-Beta son parte de la investigación, sin embargo, la hidroxicloroquina ha sido eliminada del estudio y la ivermectina tampoco será parte en esta importante investigación.

Así lo señaló la ex ministra de Salud, Patricia García, quien encabeza este estudio clínico en el Perú junto del infectólogo, investigador y experto en Salud Pública de la Universidad Cayetano Heredia, Eduardo Gotuzzo.

“Es importante que se sepa la verdad, es una enfermedad nueva para la cual no existe un tratamiento que sirva… Esto está pasando en todos los países del mundo. Lo que se está tratando de hacer es detectar a los pacientes temprano, ofrecerles oxígeno, se recomienda reposo, se les hidrata, si hay infección secundaria se les da tratamiento… Para afectos prácticos ningún tratamiento ha demostrado ser efectivo”, señaló Patricia García a Perú21TV.

MIRA: Coronavirus en Perú: Hay 25 mil médicos y enfermeras inscritos para combatir el COVID-19

“Cuando conversamos con nuestros colegas españoles, italianos o ingleses que ya pasaron por esto, nos dicen que muchos de ellos cometieron errores… Hoy en día sabemos que muchos de estos medicamentos pueden ser más dañinos que buenos y ese es el ejemplo de la hidroxicloroquina, ya salió un estudio que ha demostrado, por lo menos en estudios observacionales, que significan que han visto que ha pasado con 5 mil personas, que aquellas que le daban hidroxicloroquina hacían más complicaciones y morían más, que aquellas a las que no... Hay muchas noticias que hablan de curas mágicas, incluso la ivermectina, en este momento no existe ninguna evidencia de que funcione al contrario puede ser que haga daño. En lugar de hacer medicina con evidencia, estamos haciendo medicina con vehemencia”, agregó la ex ministra de salud.

García anunció que los medicamentos que están utilizando en el estudio clínico son remdesivir, ritonavir/lopinavir e Interferón-Beta pero han suspendido la hidroxicloroquina, que hasta hace poco estaba dentro del estudio.

La ex ministra de Salud explicó que durante las primeras fases del proyecto se buscaron medicamentos que tengan efectos antivirales que puedan matar al virus del COVID-19.

“También se vieron las dosis que le tengo que poner al cultivo. Dosis pequeña, mediana o grande y cuanto sería al colocarla en un humano para ver si eso podría ser seguro o no. Por ejemplo, si yo tengo un cultivo de virus, si le meto lejía al virus va morir, pero no le puedo dar lejía a una persona porque también va morir. Esto es interesante porque se hizo con la ivermectina, en el laboratorio la ivermectina si mata virus pero en una dosis que sería toxica en el humano, por esa razón eso de usar ivermectina no tiene mucho sentido porque la dosis que se tendría que usar para matar al virus sería excesivamente grande y tóxica”, precisó.

El Estudio Solidarity de la OMS se lanzó a fines de marzo con Francia, España, Noriega, y desde hace un mes ingresó el Perú. Son 70 médicos de diferentes especialidades involucrados en la investigación y 14 hospitales de Lima, Lambayeque, Piura y Tacna.

“Para el estudio en el mundo se han reclutado más de 3 mil personas. En el Perú recién vamos 80. Ayer (domingo) a raíz de un último estudio, la hidroxicloroquina se está sacando de la investigación. Este es un estudio adaptativo”, agregó la especialista en salud.

VIDEO RECOMENDADO

Vizcarra sobre meseta de contagios de coronavirus. (Video: América TV)

TE PUEDE INTERESA