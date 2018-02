¿Qué es un paro cardíaco y cómo actuar ante este evento? [VIDEO]

Un paro cardíaco es la pérdida abrupta de la función cardíaca en una persona que puede o no haber sido diagnosticada con una enfermedad cardíaca, por lo que el tiempo y modo de muerte son inesperados, pues ocurre instantáneamente o poco después de que aparecen los signos.

Según la Asociación Americana del Corazón, el paro cardíaco se produce cuando el sistema eléctrico del corazón funciona mal. En este caso, la muerte se produce cuando el corazón deja de funcionar de manera adecuada, y puede ser causado por ritmos cardíacos anormales o irregulares (llamados arritmias).

PARO Y ATAQUE CARDÍACO NO ES LO MISMO



Vale aclarar que no se debe confundir el paro cardíaco con un ataque al corazón, ya que este último sí responde necesariamente a una enfermedad cardíaca previa, y sucede cuando una de las arterias coronarias se bloquea, produciendo que el músculo cardíaco deje de recibir el suministro vital de sangre con oxígeno.

CAUSAS



La causa más común de un paro cardíaco es un ritmo cardíaco anormal, llamado fibrilación ventricular. Esta ocurre cuando la actividad eléctrica del corazón se vuelve tan caótica que el órgano deja de bombear y, en su lugar, tiembla o "fibrila".

Causas relacionadas con el corazón de un paro cardíaco:



- Enfermedad coronaria

- Ataque al corazón

- Cardiomiopatía y algunas afecciones cardíacas heredadas

- Cardiopatía congénita

- Enfermedad de la válvula cardíaca

- Miocarditis aguda (inflamación del músculo cardíaco)

- Trastornos de conducción cardíaca que lo hacen más propenso a experimentar ritmos cardíacos anormales, como el síndrome de QT largo.

Otras causas de paro cardíaco:



- Electrocución

- Sobredosis de droga

- Hemorragia severa: perder una gran cantidad de sangre

- Ahogo



¿CÓMO RECONOCER UN PARO CARDÍACO?



Generalmente no hay síntomas antes de un paro cardíaco y, sin tratamiento inmediato, este será fatal. Sin embargo, existen una serie de signos que se pueden reconocer para identificar si una persona esta sufriendo un paro cardíaco:



- Ellos no serán conscientes

- Ellos no responderán

- No respiran o no respirarán normalmente (jadeos)

De presentarse un caso repentino, cumpliendo estos signos básicos, la atención debe ser inmediata a través del procedimiento de reanimación cardiopulmonar (RCP). Este procedimiento mantendrá oxigenado el cuerpo y aumentará las posibilidades de supervivencia de la persona afectada, hasta la llegada de los paramédicos con un desfibrilador (aparato que genera una descarga eléctrica que reactiva las funciones del corazón).

Para conocer el procedimiento adecuado de RCP, te mostramos el siguiente video de la Asociación Americana del Corazón: