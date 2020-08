La reproducción asistida es una de las especialidades médicas más desarrolladas en el Perú. A más de 30 años del primer procedimiento de Fertilización in Vitro (FIV) que se realizó con éxito en el Perú se viene experimentado un fenómeno procreativo sin precedentes.

Según la Red Latinoamericana de Reproducción Asistida (RedLara), en 2017 se realizaron en el Perú 6.779 ciclos y procedimientos de fertilidad asistida, eso es el 7% de todo el promedio en América Latina (el 2008 era el 5%). Ya superamos en número de tratamientos a países como Chile, Ecuador, Colombia y Uruguay. Solo estamos detrás de Argentina, México y Brasil. Las cifras se recogieron de doce centros de fertilidad a nivel nacional.

Esta amplia demanda responde a diversos factores, aunque el principal es el aumento de las tasas de infertilidad. Se estima que dos de cada diez parejas peruanas tiene problemas para concebir un bebe. Las cifras más conservadoras hablan de un millón y medio a dos millones de peruanos que podrían padecerla.

A esto debemos sumar fenómenos sociales como la postergación de la maternidad. Ocurre que por cuestiones laborales o académicas, muchas mujeres posponen su deseo de ser madres hasta después de los 36 años o más, cuando las posibilidades de quedar embarazada de manera natural son menores. Este aspecto ha hecho aumentar en el público la búsqueda de información, asesoría y tecnología de punta para lograr la tan ansiada maternidad.

¿Cuál es la tecnología?

En este fructífero terreno médico, el Perú ha sido pionero en diversos tratamientos. Si bien los métodos más usados siguen siendo la Fertilización in Vitro (FIV) y la vitrificación de óvulos y embriones, los especialistas siguen abocados a estudiar lo que se considera el leitmotiv de la reproducción asistida: el embrión. Hasta hace unos años, el Diagnóstico Genético Preimplantacional fue un gran avance que permitía a los biólogos detectar alteraciones cromosómicas o genéticas en el embrión, antes de su transferencia al útero.

Esta técnica permitía a los médicos analizar la composición genética de los embriones (con sus 23 pares de cromosomas), para detectar alguna alteración, antes de su transferencia dentro de una Fertilización in Vitro (FIV). Ahora, este método ha ido mucho más allá y ha multiplicado su seguridad y efectividad gracias al uso de la tecnología láser.

En el DGP tradicional, un embrión de tres días (de solo 7 u 8 células) era “biopsado” mecánicamente. Luego, se le extraía una o dos células para analizarlas en el laboratorio. “El problema con esta técnica es que era muy invasiva. Se debían realizar biopsias a varios embriones y podían presentarse ciertas complicaciones. Además, su tasa de error era de un 10%”, afirma Álvaro Ascenzo Aparicio, ginecólogo y experto en fertilidad asistida de la Clínica Miraflores.

Con el DGP con Láser este método ha cambiado radicalmente. El examen se realiza ahora en embriones de cinco días (Blastocisto), que tienen de 100 a 200 células. Usando un láser de potencia fija, ahora se le extraen apenas tres células al embrión sin ocasionarle efectos adversos (ya que no hay contacto directo con ninguna sustancia). Con esta muestra, se puede detectar si el embrión presenta anomalías cromosómicas como Síndrome de Down, Síndrome de Edwards, Síndrome de Patau y otros. “Y lo mejor es que no se usa ningún ácido o químico y se retira solo un pequeño porcentaje de células. Antes era una célula para un embrión de apenas ocho. Ahora, son tres de un embrión de 100 a 120. El Perú y Brasil han sido los primeros países en aplicar esta técnica en la región”, señala el experto.

El DGP con Láser es actualmente un método efectivo y seguro para detectar anomalías embrionarias. La tasa de riesgo es de apenas 1%.

¿HAY MEJORAS EN EL TRATAMIENTO PARA LOS HOMBRES?

Otra técnica que sigue revolucionando la fertilidad asistida es el PICSI o ICSI fisiológico, en el cual se seleccionan los mejores espermatozoides para mejorar las tasas de éxito en la fecundación. Estos gametos son elegidos a partir de su capacidad para unirse al ácido hialurónico (AH), el componente principal de las células que rodean el óvulo.

El AH juega un papel importante dentro del aparato reproductor femenino, específicamente en la selección de los espermatozoides más competentes para la fecundación. Ocurre que solo aquellos gametos que han completado un correcto proceso de maduración son capaces de desarrollar receptores específicos para unirse al AH. “Solo estos espermatozoides con receptores para el AH podrán acercarse a las células que rodean el óvulo, perforar el ácido hialurónico y alcanzar el ovocito para fecundarlo. Por eso se considera que estos gametos son de mayor calidad y tienen una mayor integridad en su material genético que aquellos seleccionados convencionalmente por observación”, sostiene Ascenzo Aparicio.

La selección de espermatozoides con esta técnica permite obtener mejores tasas de fertilización y embarazo y reduce las probabilidades de aborto. Su uso es recomendado en aquellas parejas con mala calidad espermática del varón o en aquellas a las que se ha practicado un ciclo de ICSI y no han obtenido los resultados deseados.

Álvaro Ascenzo recuerda que la infertilidad masculina puede obedecer a muchas causas. Con el tiempo, los gametos del varón suelen ser más vulnerables a las toxinas, la contaminación, el calor y otros agresores. Además, el ser humanos está durmiendo cada vez menos, producto de la tecnología, lo que empeora el panorama. “Por ello, si una pareja lleva más de un año tratando de tener un hijo y no ha podido lograrlo, lo ideal es que acudan a un especialista para hacer una evaluación”, aconseja el experto.

¿CUÁL ES EL APORTE PERUANO A LA REPRODUCCIÓN ASISTIDA?

Pocos saben que el Perú es el único país de la región que ha desarrollado un tratamiento de fertilidad asistida. Llamado TOMI o Transferencia de Ovocitos Microinyectados, la técnica nació con la idea de llenar algunos “vacíos” dejados por un tratamiento de fertilidad muy popular: el ICSI. “El ICSI nació como una respuesta a la infertilidad masculina. Utilizando una microaguja se introduce un solo espermatozoide en el óvulo. Luego ese óvulo fecundado va a l laboratorio hasta formar un embrión que será transferido al útero”, afirma Ascenzo Aparicio.

El ICSI es ideal para los casos de infertilidad masculina extrema, en el que la cantidad y movilidad de los espermatozoides son muy bajos o ni siquiera existen. Si bien este resulta un método exitoso para poder fecundar un ovocito y lograr un posible embarazo, hay casos en que se presentan dificultades para lograr una transferencia exitosa al útero.

Hay mujeres que tienen cuellos uterinos muy estrechos o que están dañados, lo que impide la transferencia de ovocitos fecundados a través de la vagina. Incluso, hay casos en que el cuello cervical está desviados, y por tanto impide que las cánulas ingresen.

Ante la necesidad de ayudar a estas parejas, un grupo de expertos de la Clínica Miraflores creó el TOMI. Esta técnica toma los ovocitos inyectados vía ICSI y los transfiere inmediatamente, a través de una cirugía laparoscópica a las trompas de Falopio de la madre, considerados un sitio natural de fecundación.

MÁS DATOS

- En el Perú, una Fertilización in Vitro cuesta entre US$4.000 y US$10.000. En Europa y EE.UU. el mismo tratamiento puede costar US$30.000. Debido a estos costos atractivos y la calidad de los tratamientos, cada vez más pacientes del exterior se atienden en clínicas de fertilidad peruanas. Estos pacientes representan entre el 10% y 15% de las atenciones.

- Una reciente revisión de estudios, publicada en Human Reproduction, revela que la concentración y número de espermatozoides han disminuido constantemente en las últimas cuatro décadas, hasta disparar la infertilidad masculina. En ese lapso, la cantidad de esperma eyaculado por los varones ha descendido hasta un 59,3% y la concentración de esperma hasta un 52,4% (más detalles en https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28981654).

