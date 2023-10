Un suceso doloroso, como lo es la pérdida de una hija, fue el punto de partida para que Paloma Pacheco funde ‘Una Vida por Dakota’, desde donde viene luchando, hace más de una década, contra la enfermedad que se llevó a su pequeña: la meningitis por meningococo. Con la vacuna y la educación como armas, el camino ha sido largo, pero fructífero.

Ferviente en su deseo de terminar con este mal, Paloma nos cuenta la historia detrás de esta asociación y la enfermedad en sí, para que la historia de su Dakota no se repita y muchas vidas sean salvadas.

¿Cómo nace ‘Una Vida por Dakota’?

Hace doce años falleció mi hija por meningitis por meningococo. Si bien la meningitis es una enfermedad que muchos conocen, cuando es por la bacteria del meningococo, es muy agresiva y mortal si no se detecta a tiempo. En el caso de Dakota, los médicos decían que no habían visto un caso así hacía trece años en Perú. Me di cuenta por eso que las personas no sabían de enfermedades como esta, que en otros lugares del mundo es muy conocida. Me dije “tengo que hacer algo porque mi hija no ha muerto de esto en vano”. Seis meses después, leí en una revista que la vacuna había llegado a Perú, y es ahí donde decido crear ‘Una Vida por Dakota’, a raíz de la pérdida de mi hija y del desconocimiento que había sobre esta enfermedad.

Fue un caso raro.

Cuando Dakota falleció y se reportó que fue por meningitis por meningococo, la reacción de los doctores fue de extrañeza. ¿Cómo una niña que no vive en una zona rural, hacinada con diez o veinte personas, puede tener esta enfermedad y morir? Y es porque no se reporta debidamente la enfermedad y solamente tienes 24 horas para detectarla. Muchas personas mueren a causa de esta enfermedad y se reporta como si fuera otra cosa.

Tanto Paloma como Gaia aún tienen presente a la pequeña Dakota. Foto: Javier Zapata

¿Por qué la vacuna no es gratis y obligatoria?

Porque el Ministerio de Salud no considera a esta como una amenaza, porque no se reportan casos. Las vacunas cuestan alrededor de 300 soles, es una vacuna cara. Por eso desde ‘Una Vida por Dakota’, en alianza con el entonces vicepresidente del Congreso en 2014, promovimos un proyecto de ley para que esta vacuna sea gratuita y obligatoria, pero lamentablemente quedó en la Comisión de Salud, porque para ellos esta enfermedad no era una amenaza.

Pero es una enfermedad bastante agresiva.

Sí, por eso es importante la vacunación. Esta enfermedad si se llega a desarrollar es muy probable que sea mortal, y es silenciosa. Dakota no presentó más que una fiebre leve, después le detectamos una manchita: una petequia. Cuando la enfermedad presenta petequias, no hay vuelta atrás, no paran de salir en cuestión de minutos. Dakota desarrolló la forma más severa, la Neisseria meningitidis, que ingresa por el torrente sanguíneo y se convierte en una septicemia generalizada. Terminó púrpura de pies a cabeza. Esto porque era una bebé, con un sistema inmune muy precoz para defenderse. No había vuelta atrás, lamentablemente, en su caso.

¿Existe un tratamiento para esta enfermedad tras detectarla a tiempo?

Sí, con antibióticos, que es el que recibió Dakota, pero en su caso, todo lo que se podía hacer no iba a resultar, su cuerpo estaba ya muy comprometido. Al llegar a la clínica tendría un 60% del cuerpo cubierto con petequias; si sobrevivía, iba a tener amputaciones. A ella se le convirtió en una septicemia generalizada.

Paloma y Gaia, su segunda hija. Foto: Javier Zapata

¿Hay escalas?

Todas estas bacterias son similares, la diferencia radica en las cepas, que pueden ser más agresivas que otras, de eso también depende la posibilidad de una persona de poder combatirla, entre otros factores más. La posibilidad de sobrevivir depende de muchos factores en realidad.

En ese sentido, es mejor prevenirlo, no entrar en ese azar.

Claro, ese es el mensaje para todas las madres, primerizas sobre todo, que no creen tal vez que sea una vacuna importante porque no está en el calendario nacional de inmunizaciones; sin embargo, está como recomendada, pero no como obligatoria, es opcional. Es fundamental para salvar vidas el tema de la vacunación.

¿Qué tanto se ha avanzado en estos años?

Muchísimo. Las coberturas, para cuando llegaron estas vacunas, eran prácticamente cero, la gente no sabía ni lo que era la enfermedad. Hay más conciencia con este tema, se hizo un gran trabajo con varias campañas realizadas.

“Si bien la meningitis es una enfermedad que muchos conocen, cuando es por la bacteria del meningococo, es muy agresiva y mortal”. Foto: Javier Zapata

¿Cómo te sientes con este avance?

Muy bien, es una forma satisfactoria de recordar a mi hija. Cuando ocurrió lo de Dakota, supe que tenía que hacer algo, quería evitar que más personas murieran por esta enfermedad. Es un dolor con el que aprendes a vivir. La extraño, pienso en ella y los ojos se me llenan de lágrimas, es inevitable, siempre ocurrirá, pero se convirtió en algo importante lo que hacemos en ‘Una Vida por Dakota’, impactar y salvar la vida de personas.

¿Cuál sería tu mensaje para las personas que aún no saben de esta enfermedad?

Hay personas que no creen en las vacunas, pero esto es de las mejores invenciones del hombre, hay que tomar conciencia. No debería morir una sola persona de una enfermedad que se puede prevenir, es lo más tonto que hay, una locura. No hay que descuidar el calendario de vacunación de nuestros hijos, su vida depende de nosotros, en nuestras manos está prevenir.





Autoficha:

“Soy Paloma Pacheco, fundadora de la asociación ‘Una Vida por Dakota’, que promueve y concientiza sobre la vacunación, necesaria para salvar vidas entre los más pequeños de enfermedades como la meningitis por meningococo, neumococo, VPH, rotavirus, entre otras”.

“El meningococo no solo ataca a niños, también afecta a adultos que en muchos casos quedan con secuelas graves, como amputaciones o daños cerebrales severos. En caso no la desarrollen, sí pueden contagiar a otros individuos sanos, por eso es importante la vacunación”.

“Cuando me enteré de la vacuna contra el meningococo, me sorprendió y supe que tenía que informar a la gente de su existencia, para luchar y erradicar la enfermedad que mató a mi hija y que se puede prevenir. Por eso la asociación se llama ‘Una Vida por Dakota’, porque es una vida que ella está salvando”.





