Por: Alejandro Beltrán, gerente médico de Merck Perú.

Durante la pandemia por la Covid-19, un gran número de peruanos cambió repentinamente su vida, alterando sus hábitos saludables y acrecentando el riesgo de desarrollar enfermedades potencialmente graves, como la diabetes, patología que, antes del coronavirus, ya afectaba a más de 2 millones de personas.

Solo en Latinoamérica, en el 2020, los adolescentes y jóvenes entre 13 a 29 años aumentaron el consumo de bebidas azucaradas en 35%, snacks y dulces en 32%, y comida rápida y productos precocinados en 20%. De la misma forma, más del 30% manifestó que no practicó ninguna actividad física.

Perú no es ajeno a esta problemática, y es que los casos de obesidad en niños entre 7 y 12 años se han duplicado; además, han alcanzado altos niveles de sedentarismo, debido al confinamiento y al cierre de las escuelas; y elevado el consumo de golosinas y comida chatarra.

Por otra parte, un importante porcentaje de la población no sabe que tiene diabetes, dado que, al ser una enfermedad asintomática hasta que se encuentra en etapa avanzada, no acuden a los controles preventivos que permiten diagnosticarla tempranamente o identificar si presentan prediabetes, una afección en la que los niveles de azúcar en la sangre son más altos que lo normal, pero no tanto para que sea considerado diabetes. Sin embargo, sin la medicación adecuada, el 25% de estas personas desarrollarán diabetes en un plazo de 3 a 5 años.

A esto hay que sumarle la paralización del diagnóstico y tratamiento oportuno, debido al cierre de centros de salud durante el confinamiento.

Por eso, el Día Mundial de la Diabetes, que se conmemora cada 14 de noviembre, es una oportunidad para continuar impulsando campañas que no solo se enfoquen en brindar información de forma general de la enfermedad, sino también que promuevan que la prevención de la diabetes empieza en casa, fomentando estilos de vida saludables que involucren a toda la familia.

Resulta imperativo trabajar de forma articulada para mejorar, cada vez más, el acceso al diagnóstico y tratamiento oportuno de la diabetes y poner a disposición de toda la población medicamentos innovadores que se traduzcan en mayor expectativa y calidad de vida del paciente y generar eficiencias al sistema de salud.

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR

Perú21TV conversó con el congresista de Renovación Popular, José Cueto, sobre lo denunciado por los comandantes de las FFAA que fueron pasados a retiro sin ninguna justificación.