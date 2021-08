El uso de filtros o aplicaciones para cambiar su apariencia en redes sociales está en incremento. Es así que 8 de cada 10 niñas y adolescentes peruanas prefieren usarlos, según lo revela el informe “Detrás del filtro 2021” de Dove. El uso de estos recursos se da especialmente en fotografías de cuerpo entero o selfis.

Este estudio busca promover una belleza sin distorsión digital y evidencia la problemática de autoestima en las menores de edad mostrando una realidad que no es en redes sociales. El 66% de las jóvenes de entre 14 a 17 años se preocupa por cómo lucen antes de colgar una foto: entre las de 10 y 13 años, la preocupación se reduce al 45%.

Con el paso de los años, las críticas consigo mismas al momento de subir contenido a sus redes sociales aumenta. Las partes que más se modifican son el rostro (55%) y los pómulos (43%), seguido por la barriga (37%) y el cabello (34%). El 22% no se siente atractiva cuando publican una fotografía que no recibe muchos “me gusta” porque tienen percepción de imperfección durante su desarrollo y les hace sentir que no encajan en el mundo virtual.

El proyecto de autoestima Dove busca revertir ese efecto que está dañando la autoestima de las menores con el mensaje “Belleza eres tú. Belleza sin filtros”. La marca muestra el impacto negativo de la distorsión de la apariencia para cumplir con estándares poco realistas, por lo que también espera generar un cambio en las jóvenes para que se sientan orgullosas de cómo lucen sin filtros.

A nivel mundial, 8 de cada 10 niñas con baja autoestima no participan en actividades fundamentales, como interactuar con seres queridos, compartir su opinión o, inclusive, evitan salir de casa porque no se sienten bien por la forma en la que se ven.

El estudio también indica que el 24% de las niñas creen que sus padres no comprenden la presión de verse perfectas en las redes sociales, y al 85% le gustaría que le enseñen a valorar las diferencias con los demás. A través de este programa de autoestima, Dove ha lanzado una plataforma que incluye guías, artículos, talleres para el fomento de la confianza y actividades para mentores y líderes juveniles (dove.com/confianza) para las próximas generaciones crezcan disfrutando de una relación positiva con la forma en que se ven, sin distorsión digital.

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR

Renunció Héctor Béjar, conversamos con el congresista Roberto Chiabra