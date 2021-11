El británico Paul Mason tiene actualmente 61 años, llegó a pesar 508 kilos y a sufrir múltiples enfermedades. Alguna vez fue considerado el hombre más gordo del mundo, tuvo una fuerte recaída durante la pandemia, ya que a raíz del encierro lo llevó a refugiarse comiendo papas fritas, pues lo ayudaba a combatir con la depresión, la soledad, y los intensos dolores que en su cuerpo dejó el sobrepeso.

En una reciente entrevista con medios británicos, Mason dijo que esa recaída fue un “grito de ayuda”, y reveló que en los momentos más complejos de su tratamiento escuchó por parte del personal médico que si moría lo trasladarían a un matadero de animales para ser incinerado.

Luego de diez años del hecho, el cuál consideró como “repugnante”, Paul contó que el plan fue elaborado durante sus tres años viviendo en el hospital: “Si yo moría en el hospital, no podrían tratar con alguien de mi tamaño, así que inventaron un formulario, decir que si moría en el hospital tendrían que llevarme a un matadero donde van y mueren los animales grandes....y me incinerarían en la cremación de animales. Pensé que era repugnante. No podía creer que estuvieran haciendo eso”.

Por sus problemas con el sobrepeso, Paul necesitaba dos reemplazos de rodilla, una nueva cadera y varias operaciones de hernia, pero sus operaciones no sucedieron debido a la pandemia, por lo que se refugió comiendo bocadillos.

“Uso (las patatas fritas) para mantenerme aislado, porque tengo un dolor terrible debido a la artritis y tengo un médico que no me dará ningún alivio adecuado para el dolor. Ella dijo que tengo que vivir con eso”, contó a The Mirror.

Paul agregó, que está decepcionado de haber aumentado de peso, pero está tratando de no dejar que eso lo deprima y está concentrado en su recuperación. Asimismo, cuenta en un documental para la televisión británica cómo comer 40 barras de chocolate al día hizo que sus dientes se desmoronaran.

“Solía calentar agujas, esterilizar mi boca, esterilizar la aguja y meterla directamente en la encía, matar un nervio. Solía conseguir un par de alicates, poner guata en el interior de ellos porque no podía soportar que el metal realmente tocara las partes de los dientes que me quedaban”, relató.

Sin embargo, hubo un punto en el que las cosas estaban mejorando para Paul Mason, cuando se enamoró de Rebecca Mountain, una estadounidense 13 años menor que él. Se mudó a Estados Unidos, donde se sometió a un bypass gástrico exitoso para que le cortaran el exceso de piel que lo ayudó a pesar 114 kilos.

Gracias a la intervención, su movilidad mejoró y su vida amorosa con Rebecca, que apenas pesaba 50 kilos, estaba mejor que nunca. Ella incluso afirmó que su vida sexual era “fabulosa”.

“El lado físico de nuestra relación es fabuloso. Tenemos una química física tan fuerte como nuestra química emocional”, fueron sus palabras en una entrevista que le realizaron en 2013.

Pero Paul, tenía momentos en los que regresaba a sus viejas costumbres, ello puso cada vez más tensión a su relación que finalmente terminó en medio de una discusión por una barra de pan.

En ese entonces, ambos estaban en la dieta paleo, el cual consistía en la que solo comían carne y verduras, como los hombres de las cavernas. Pero Paul necesitaba comer pan para saciar la ansiedad.

“Necesitaba un poco de pan, un poco de mantequilla y un poco de queso. Ella vio el pan y se volvió loca”, relató.

Paul no quiere regresar al camino que ya transitó, por el contrario está buscando superar sus demonios con ayuda de terapia psicológica.

Asimismo, Mason afirma que gracias a esa terapia ha podido reconocer sus traumas por el constante abuso que sufrió de su padre, quien también luchaba con su peso, y por la violación de la que fue víctima perpetrada por una amiga cercana de su familia.

