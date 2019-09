Desde hace varios años se conoce que lo mejor es comer cinco veces al día, en vez de tres. Sobre todo por el volumen de la comida en cada una de ellas.

En este caso, la nutricionista Karen Calero de EsSalud nos da algunos conceptos básicos para entender porqué debemos comer más de tres veces al día:

1. Es una dieta para todos

No es un régimen que solo algunos deberían seguir. Todo lo contrario, se debería realizar de manera constante para que el volumen de cada comida y el tiempo de masticar se reduja.

2. Tamaño de las porciones

Según Calero, la porción dependerá de la edad, peso y actividad física de la persona.

En caso que no hayas visitado a un profesional en nutrición, la especialista menciona que para definir tu porción de comida debes tener en cuenta tu peso y estatura actuales.

3. ¿Qué comer en cada comida?

La especialista brinda algunas recomendaciones para el desayuno, media mañana, almuerzo, media tarde y cena.

- Desayuno: Un carbohidrato (papa sancochada o medio choclo sancochado), una fruta natural y proteína. - Media mañana: Apuesta por una fruta entera o cortada, los jugos no brindan la misma fibra. - Almuerzo: El guiso que uses debes acompañarlo con vegetales, carbohidratos y proteínas. - Media tarde: Frutos secos, gelatina o un postre como pera al horno que no sea azucarado. - Cena: Puede ser el mismo plato del almuerzo, pero la porción debe traer menos de la mitad.

4. Recuerda el tiempo de digestión

Las comidas deben darse cada 3 horas, ya que es el tiempo de duración de la digestión. Del mismo modo, la cena debe darse dos horas antes de dormir para que haya una correcta digestión.