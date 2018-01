Por: Alan Chozo



La cena de Navidad es la más importante del todo el año, pero realmente ¿comemos los necesario?

Para Marilyn Montejo —Nutricionista y Dietista— la causa principal del incremento de peso en navidad son las distintas reuniones que tenemos durante el mes: “La mayoría de reuniones son en la noche y en la noche, después de haber cenado, nos vamos a dormir. En consecuencia, ganamos calorías mas no las quemamos”, aseguró.

Por tal razón, la nutricionista y dietista nos deja algunos consejos de como disfrutar la cena de Navidad sin excesos:

• Toma tu desayuno y almuerzo ligeros. La idea no es llegar con mucha hambre a la cena de Navidad.



• En tu mesa siempre tiene que haber agua.



• Utilizar un menaje apropiado (del tamaño que se usa a diario).



• Distribuir bien las cantidades de alimentos (arroz, ensalada, pavo o cerdo). La idea es comer siempre una porción razonable.



• Si celebras Navidad con bebidas alcohólicas, tu cena debe reducirse (verduras y carne).



• El panetón y el chocolate, consumirlo en el desayuno del 25 de diciembre. Así no sumarás calorías de más. Si lo vas a tomar en la noche, trata de tomar una taza pequeña de chocolate y media tajada de panetón, que equivale a dos panes.



• Previo a la cena de Navidad, consume frutas (en tamaños que puedas llevar directamente a la boca) en vez de chocolates y golosinas.



• Si sufres de gastritis, si tienes niños pequeños o adultos mayores, lo ideal es cenar dos horas antes de lo normal. De esa forma habrá tiempo para hacer la digestión.



• Si tus niños ya tienen reuniones en el colegio (chocolatadas), en la noche no exigirle mucho con la cena.